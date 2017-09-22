Сумма налогового долга сокращена на 10 млрд гривен, - ГФС

С начала года сумма налогового долга сократилась на 10 млрд гривен, из которых в 7,7 млрд гривен уже перечислены в госбюджет. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

По данным службы, сумма налогового долга сводного бюджета, без учета вновь созданного, сокращена до уровня 59,1 млрд гривен, государственного бюджета - до 51 млрд гривен.

Всего общая сумма налогового долга сводного бюджета по состоянию на 1 сентября 2017 составляла 81,6 млрд гривен. Из них +12,5 млрд гривен - это долг предприятий, который сформировался в течение 8 месяцев 2017 года. То есть по сравнению с 1 январем 2017, задолженность предприятий перед бюджетом выросла на 18,1%.

Общая сумма налогового долга государственного бюджета по состоянию на 1 сентября 2017 составляла 69,3 млрд гривен, из которых 10,6 млрд гривен сформированы в текущем году.

Наибольшая сумма налогового долга - это долг предприятий, не обеспеченный активами для погашения. Такие предприятия задолжали 25,6 млрд гривен, или 31,45% от общей суммы долга.

Также 15,7 млрд гривен долга имеют предприятия системы ПАО "Укрнафта", налоговый долг предприятий, находящихся в процедурах банкротства или в отношении которых принято решение суда о приостановлении взыскания, - 10,3 млрд гривен. Такую же сумму - 10,3 млрд гривен - задолжали предприятия АР Крым,. Севастополя, Донецкой и Луганской областей.

Банковские учреждения, которые находятся в процедуре ликвидации, имеют задолженность 7,5 млрд гривен.

Наименьшие суммы долга у предприятий реального сектора экономики - 6,9 млрд гривен и физических лиц, взыскание задолженности с которых осуществляется органами ГИС, - 5,1 млрд гривен.

Напомним, налоговые поступления от крупного бизнеса с начала года превысили 176 млрд гривен.