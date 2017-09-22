В Международном валютном фонде считают, что Украина способна проводить необходимые реформы, которые бы стимулировали экономический рост.

Об этом в ходе Украинского финансового форума в Одессе сказал постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, сообщает корреспондент Укринформа.

"Что меня поражает с того момента как я приехал в Украину, так это то, сколько было достигнуто на протяжении прошлых 3 лет. В историческом контексте - это очень много. Могу сказать, что мы видим, так сказать, "аппетит" к реформам. Последние 3 года доказали, что реформы являются возможными, и Украина сейчас не находится в режиме кризисного менеджмента, экономика возрождается", - сказал Люнгман.