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Программа МВФ для Украины важнее, чем размещение еврооблигаций, - Fitch
17:25 22.09.2017 |
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings считает, что для Украины важнее продолжать движение по программе сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), чем размещать еврооблигации.
Об этом говорится в сообщении агентства, передают Українські Новини.
"Возврат Украины на международный рынок займов снижает риск рефинансирования и увеличивает резервы, поддерживая суверенный кредитный профиль страны, но официальные кредиторы (главным образом МВФ) остаются краеугольным камнем, как внешнего финансирования Украины, так и ее приверженности реформам", - говорит Fitch.
Украина привлекла 3 млрд долларов под 7,375% за счет размещения 15-летних облигаций в понедельник.
По данным Минфина, выпуск привлек внимание 350 инвесторов на 9,5 млрд долларов.
"Высокий спрос свидетельствует о прогрессе, достигнутом украинскими властями в устранении экономических дисбалансов и укреплении макроэкономической политики страны. Сделка снижает риск рефинансирования, поскольку часть выручки будет использована для выкупа 1,6 млрд долларов бумаг со сроком погашения в 2019 и 2020 годах. И это еще больше увеличит резервы, которые в августе выросли до 18 млрд долларов с 15,4 млрд долларов в январе , частично из-за последней выплаты МВФ (1 млрд долларов после завершения третьего обзора программы в апреле), второго транша программы макрофинансовой помощи ЕС в размере 600 млн евро и продажи средств резидентам", - сообщает Fitch.
Как сообщали Українські Новини, на этой неделе Украина разместила еврооблигации на 3 млрд долларов, вернувшись на международные рынки займов впервые с 2013 года.
12-13 сентября первый замдиректора МВФ Липтон в Киеве провел переговоры с Президентом Петром Порошенко, премьером Владимиром Гройсманом, руководством Минфина и другими представителями власти.
После своего визита он сообщил, что Украине необходимо выполнить условия программы для получения следующего транша.
Ожидалось, что миссия МВФ прибудет 19 сентября, однако МВФ пока не уточняет сроки.
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