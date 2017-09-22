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В январе-августе объем стройработ увеличился на 25,4% до 53,5 млрд гривен
17:10 22.09.2017 |
В январе-августе 2017 года объем выполненных строительных работ по сравнению с январем-августом 2016 года увеличился на 25,4%, или на 10,828 млрд гривен до 53,460 млрд гривен.
Об этом говорится в данных Государственной службы статистики, передают Українські Новини.
В том числе в январе-августе 2017 года работы по строительству зданий и сооружений выполнены на 27,815 млрд гривен (из них жилые составили 13,943 млрд гривен, нежилые - 13,871 млрд гривен).
Кроме того, работы по строительству инженерных сооружений и прокладке инженерных коммуникаций выполнены на сумму 25,645 млрд гривен.
Индексы строительных работ составили 121,4% (115,7% и 128,1%) и 130,1% соответственно.
Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение в январе-августе составили 77% от общего объема выполненных работ, капитальный и текущий ремонт - 13% и 10% соответственно.
Как сообщали Українські Новини, в январе-июле 2017 года объем выполненных строительных работ по сравнению с январем-июлем 2016 года увеличился на 24,2%, или на 8,607 млрд гривен до 44,176 млрд гривен.
В 2016 году объем выполненных строительных работ по сравнению с 2015 годом увеличился на 13,1%, или на 8,217 млрд гривен до 70,942 млрд гривен.
Объемы выполненных строительных работ по видам строительной продукции в январе-августе, млн гривен:
Выполнено строительных работ
|Объемы стройработ в январе-августе, млн гривен
|Доля в общем объеме стройработ, в %
|Строительство, всего
|53 459,7
|100,0
|Здания и сооружения
|27 814,7
|52,0
|из них
|- жилые
|13 943,3
|26,1
|- нежилые
|13 871,4
|25,9
|Инженерные сооружения
|25 645,0
|48,0
|в том числе:
|транспортные сооружения
|7 273,3
|13,6
|- автострады, улицы и дороги
|6 100,5
|11,4
|- железные дороги
|514,6
|1,0
|- порты, каналы, плотины и другие водные сооружения
|351,7
|0,7
|трубопроводы, коммуникации и линии электропередач
|6 272,6
|11,7
|- магистральные трубопроводы, коммуникации и линии электропередач
|3 243,5
|6,1
|- местные трубопроводы и коммуникации
|3 029,1
|5,6
|комплексные промышленные сооружения
|9 386,7
|17,6
|- сооружения горнопромышленных и добывающих предприятий
|6 370,4
|11,9
|- сооружения предприятий электроэнергетики
|1 512,0
|2,8
|- сооружения предприятий химической промышленности
|134,1
|0,3
|- сооружения металлургических предприятий
|1 370,2
|2,6
|- другие инженерные сооружения
|2 712,4
|5,1
|из них:
|- сооружения спортивного и развлекательного назначения
|110,7
|0,2
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