В январе-августе объем стройработ увеличился на 25,4% до 53,5 млрд гривен

В январе-августе 2017 года объем выполненных строительных работ по сравнению с январем-августом 2016 года увеличился на 25,4%, или на 10,828 млрд гривен до 53,460 млрд гривен.

Об этом говорится в данных Государственной службы статистики, передают Українські Новини.

В том числе в январе-августе 2017 года работы по строительству зданий и сооружений выполнены на 27,815 млрд гривен (из них жилые составили 13,943 млрд гривен, нежилые - 13,871 млрд гривен).

Кроме того, работы по строительству инженерных сооружений и прокладке инженерных коммуникаций выполнены на сумму 25,645 млрд гривен.

Индексы строительных работ составили 121,4% (115,7% и 128,1%) и 130,1% соответственно.

Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение в январе-августе составили 77% от общего объема выполненных работ, капитальный и текущий ремонт - 13% и 10% соответственно.

Как сообщали Українські Новини, в январе-июле 2017 года объем выполненных строительных работ по сравнению с январем-июлем 2016 года увеличился на 24,2%, или на 8,607 млрд гривен до 44,176 млрд гривен.

В 2016 году объем выполненных строительных работ по сравнению с 2015 годом увеличился на 13,1%, или на 8,217 млрд гривен до 70,942 млрд гривен.

Объемы выполненных строительных работ по видам строительной продукции в январе-августе, млн гривен: