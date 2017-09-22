Данилюк настаивает на принятии Радой подготовленного Минфином законопроекта о создании Службы финансовых расследований

Министр финансов Александр Данилюк настаивает на принятии Верховной Радой подготовленного Минфином законопроекта о создании Службы финансовых расследований (СФР).

Об этом министр заявил в ходе представления в парламенте проекта госбюджета на 2018 год, передают Українські Новини.

"Я считаю, что вопрос создания Службы финансовых расследований уже перезрел. Нет времени больше откладывать с этим вопросом, и я буду убеждать парламент поддержать подготовленный Минфином законопроект о создании СФР", - сказал министр.

Кроме того, Данилюк заявил, что в планы Минфина входит проведение масштабной институциональной реформы Государственной фискальной службы.

Отдельно министр подчеркнул, что правительство не планирует повышать налоги со следующего года.





Как сообщали Українські Новини, в конце 2016 года по причине технической ошибки Верховная Рада фактически объявила налоговую милицию вне закона уже с 1 января 2017 года.

В связи с этим Минфин подготовил законопроект о создании Службы финансовых расследований.

Этот законопроект был одобрен правительством в мае 2017 года, однако не был внесен в парламент.

14 сентября на встрече с бизнесом Президент Порошенко поручил Налоговому комитету Рады разработать новый законопроект о Службе финрасследований.