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Данилюк настаивает на принятии Радой подготовленного Минфином законопроекта о создании Службы финансовых расследований
11:38 22.09.2017 |
Министр финансов Александр Данилюк настаивает на принятии Верховной Радой подготовленного Минфином законопроекта о создании Службы финансовых расследований (СФР).
Об этом министр заявил в ходе представления в парламенте проекта госбюджета на 2018 год, передают Українські Новини.
"Я считаю, что вопрос создания Службы финансовых расследований уже перезрел. Нет времени больше откладывать с этим вопросом, и я буду убеждать парламент поддержать подготовленный Минфином законопроект о создании СФР", - сказал министр.
Кроме того, Данилюк заявил, что в планы Минфина входит проведение масштабной институциональной реформы Государственной фискальной службы.
Отдельно министр подчеркнул, что правительство не планирует повышать налоги со следующего года.
Как сообщали Українські Новини, в конце 2016 года по причине технической ошибки Верховная Рада фактически объявила налоговую милицию вне закона уже с 1 января 2017 года.
В связи с этим Минфин подготовил законопроект о создании Службы финансовых расследований.
Этот законопроект был одобрен правительством в мае 2017 года, однако не был внесен в парламент.
14 сентября на встрече с бизнесом Президент Порошенко поручил Налоговому комитету Рады разработать новый законопроект о Службе финрасследований.
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