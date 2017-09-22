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Украина в августе сократила выплавку стали на 5,5% к августу-2016 и на 0,6% к июлю-2017, поднявшись на 11-е место рейтинга Worldsteel
07:55 22.09.2017 |
Украина по итогам работы металлургических предприятий в августе 2017 года сократила производство стали на 5,5% по сравнению с августом 2016 года - до 1,800 млн тонн, и на 0,6% к июлю-2017, поднявшись с 12-го на 11-е место в рейтинге 67 стран-основных мировых производителей этой продукции, составленном Всемирной ассоциацией производителей стали (Worldsteel).
В августе зафиксирован рост выплавки стали в большинстве стран первой десятки, кроме Японии и РФ.
Первая десятка стран-производителей стали по итогам августа выглядит следующим образом: Китай (74,594 млн тонн, рост на 8,7%), Япония (8,731 млн тонн, падение на 2%), Индия (8,474 млн тонн, рост на 4,1%), США (7,064 млн тонн, рост на 6,3%), Южная Корея (6,160 млн тонн, рост на 4,9%), Россия (5,6 млн тонн, падение на 5%), Германия (3,629 млн тонн, рост на 3,3%), Турция (3,182 млн тонн, рост на 13,3%), Бразилия (2,955 млн тонн, рост на 1,2%) и Тайвань (КНР, 1,960 млн тонн, рост на 6,8%).
Далее следует Украина (1,8 млн тонн, падение на 5,5%) и Иран (1,750 млн тонн, рост на 15,1%).
В целом в августе 2017 года 67 стран произвели 143,580 млн тонн стали, что на 6,7% выше августа-2016.
По итогам восьми месяцев 2017 года первая десятка стран-производителей стали выглядит следующим образом: Китай (566,405 млн тонн, рост на 5,6%), Япония (69,644 млн тонн, падение на 0,4%), Индия (66,459 млн тонн, рост на 5,1%), США (54,703 млн тонн, рост на 2,4%), Южная Корея (47,012 млн тонн, рост на 3,7%), Россия (46,525 млн тонн, падение на 1%), Германия (29,366 млн тонн, рост на 2,1%), Турция (24,742 млн тонн, рост на 13,6%), Бразилия (22,509 млн тонн, рост на 9,3%) и Италия (15,585 млн тонн, рост на 1,7%).
Затем идут Тайвань (15,518 млн тонн, рост 7,3%) и Украина (14,114 млн тонн, падение на 13,9%).
В целом в январе-августе 2017 года 67 стран произвели 1 млрд 121,738 млн тонн стали, что на 4,6% выше января-августа-2016.
По итогам всего 2016 года в ТОП-10 вошли: Китай (808,370 млн тонн, рост на 1,2%), Япония (104,772 млн тонн, падение на 0,3%), Индия (95,618 млн тонн, рост на 7,4%), США (78,619 млн тонн, падение на 0,3%), Россия (70,8 млн тонн, падение на 0,1%), Южная Корея (68,567 млн тонн, падение на 1,6%), Германия (42,082 млн тонн, падение на 1,4%), Турция (33,163 млн тонн, рост на 5,2%), Бразилия (30,212 млн тонн, падение на 9,2%) и Украина (24,221 млн тонн, рост на 5,5%).
В целом за 2016 год 66 стран произвели 1 млрд 603,989 млн тонн стали, что на 0,7% больше, чем за 2015 год.
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