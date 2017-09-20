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Гройсман призывает Раду поддержать пенсионную реформу 3-6 октября
21:02 21.09.2017 |
Премьер-министр Владимир Гройсман призывает Верховную Раду поддержать пенсионную реформу на следующей пленарной неделе (3-6 октября).
Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.
"Сегодня принятие пенсионной реформы не состоялось. Поэтому я призываю всех народных депутатов объединиться и принять пенсионную реформу на первой (ближайшей) пленарной неделе", - написал он.
Он также поблагодарил депутатов, которые в четверг голосовали за работу парламента до завершения рассмотрения пенсионной реформы, и председателя Рады Андрея Парубия за его усилия.
Как сообщали Українські Новини, Рада отказалась работать в четверг без перерыва между утренним и вечерним заседанием с 14:00 до 16:00 и до полного рассмотрения законопроекта об урегулировании деятельности нового Верховного Суда и законопроекта №6614 о пенсионной реформе во втором чтении.
Согласно календарному плану сессии, следующая пленарная неделя состоится 3-6 октября.
Ранее Гройсман рассчитывал на поддержку Радой пенсионной реформы 21 сентября.
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