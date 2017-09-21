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Крупный бизнес увеличил отчисления в госбюджет на 21% до 176 млрд гривен с начала 2017, - ГФС
19:29 21.09.2017 |
Государственная фискальная служба сообщила, что с начала 2017 года крупный бизнес пополнил государственный бюджет на свыше 176 млрд гривен, что на 21% превышает уровень соответствующего периода прошлого года.
Об этом говорится в сообщении ГФС, передают Українські Новини.
Доля налоговых платежей крупных плательщиков, обслуживаемых офисом крупных налогоплательщиков ГФС, составила 58,3% от общего сбора государственного бюджета налоговых платежей по Украине.
Сообщается, что в разрезе основных налогов государственная казна за 8 месяцев пополнилась: налогом на добавленную стоимость - 76 млрд гривен, поступлениями от акцизного налога - 41 млрд гривен, налога на прибыль - 36,3 млрд гривен и часть чистой прибыли - 6,6 млрд гривен.
Кроме того, по результатам проведенного анализа наблюдается значительный рост налога на добавленную стоимость по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13,4 млрд гривен, или на 21%, налога на прибыль на 9,3 млрд гривен, или на 34% и акцизного налога на 6,9 млрд гривен, или на 20%.
Отмечается, что положительная динамика роста поступлений в течение последних месяцев связана прежде всего с ростом отчислений предприятий добывающей и перерабатывающей промышленности, поставщиками электроэнергии и газа, торговли.
Как сообщали Українські Новини, ГФС сообщила, что за 6 месяцев 2017 года крупный бизнес обеспечил уплату налоговых платежей в государственный бюджет в размере 128,6 млрд гривен, что на 20% больше соответствующего периода прошлого года.
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