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Данилюк рассчитывает на рост ВВП на 6-7% в течение 2018-2019
15:29 21.09.2017 |
Министр финансов Александр Данилюк рассчитывает на рост ВВП на 6-7% в течение 2018-2019 годов.
Об этом он сообщил в ходе Ukrainian FinancialForum 2017, организованного компанией ICU, передают Українські Новини.
"Я хочу принести рост в Украину на 6-7% в течение следующих 2 лет", - сказал он.
По мнению Данилюка, залогом экономического роста должен стать приток иностранных инвесторов.
"После того, как я поговорил с сотней инвесторов, я почувствовал, что приближается цунами. В хорошем смысле этого слова. В том смысле, что есть интерес к Украине, и мы должны использовать эту возможность и показывать прогресс в проведении реформ", - отметил министр.
По мнению министра, большая приватизация может привлечь иностранных инвесторов в Украину.
"Если мы приватизируем 20 крупных компаний в следующем году, то участники приватизации создадут необходимую информационную среду", - добавил Данилюк.
Как сообщали Українські Новини, в 1-м квартале рост ВВП составил 2,5%, во 2-м квартале - 2,3% по сравнению с соответствующими периодами прошлого года.
В июле Национальный банк ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта в 2017 году с 1,9% до 1,6%.
В конце мая Кабинет Министров ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта с 3% до 1,8%.
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