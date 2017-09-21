Министр финансов Александр Данилюк рассчитывает на рост ВВП на 6-7% в течение 2018-2019 годов.

Об этом он сообщил в ходе Ukrainian FinancialForum 2017, организованного компанией ICU, передают Українські Новини.

"Я хочу принести рост в Украину на 6-7% в течение следующих 2 лет", - сказал он.

По мнению Данилюка, залогом экономического роста должен стать приток иностранных инвесторов.

"После того, как я поговорил с сотней инвесторов, я почувствовал, что приближается цунами. В хорошем смысле этого слова. В том смысле, что есть интерес к Украине, и мы должны использовать эту возможность и показывать прогресс в проведении реформ", - отметил министр.

По мнению министра, большая приватизация может привлечь иностранных инвесторов в Украину.

"Если мы приватизируем 20 крупных компаний в следующем году, то участники приватизации создадут необходимую информационную среду", - добавил Данилюк.

Как сообщали Українські Новини, в 1-м квартале рост ВВП составил 2,5%, во 2-м квартале - 2,3% по сравнению с соответствующими периодами прошлого года.

В июле Национальный банк ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта в 2017 году с 1,9% до 1,6%.

В конце мая Кабинет Министров ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта с 3% до 1,8%.