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Транспортные предприятия Украины в январе-августе увеличили перевозку грузов на 3,6% - Госстат
14:17 21.09.2017 |
Транспортные предприятия Украины (без учета территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения АТО) в январе-августе 2017 года увеличили перевозку грузов на 3,6% по сравнению с январем-августом 2016 года - до 414,1 млн тонн.
Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат), грузооборот перевозчиков за указанный период возрос на 8,5% - до 225 млрд ткм.
Согласно статданным, в январе-августе 2017 года железнодорожным транспортом перевезено во внутреннем сообщении и на экспорт 183,8 млн тонн грузов, что на 2,6% меньше, чем в январе-августе 2016 года.
Перевозки лесных грузов снизилась на 36,1%, кокса - на 30,8%, химических и минеральных удобрений - на 21,3%, каменного угля - на 20,5%, черных металлов - на 20,0%, железной и марганцевой руды - на 7,6%. Вместе с тем перевозки цемента возросли на 1,4%, лома черных металлов - на 16,4%, строительных материалов - на 22,0%, зерна и продуктов помола - на 29,4%, нефти и нефтепродуктов - на 39,1%.
В общем объеме перевозок грузов водным транспортом зарубежные составляли 47%. По сравнению с январем-августом 2016 года объемы заграничных перевозок грузов упали на 18,2%.
В январе-августе 2017 года увеличились объемы перекачки грузов трубопроводным транспортом. Так, перекачка нефти выросла на 6,4%, газа - на 17,2%. Транзит нефти вырос на 2,9%, газа - на 23,4%. Вместе с тем перекачка и транзит аммиака сократились соответственно на 32,4% и 32,5%.
Перевозка грузов авиатранспортом в январе-августе 2017 года увеличилась на 1,8% - до 0,1 млн тонн.
Грузовые перевозки в Украине в январе-августе 2017г характеризуются следующими данными:
|Грузооборот
|Перевезено грузов
|млн ткм
|в % к январю-августу 2016г
|млн тонн
|в % к январю-августу 2016г.
|Транспорт
|224966,4
|108,5
|414,1
|103,6
|железнодорожный
|125983,8
|104,1
|223,0
|100,1
|автомобильный
|26066,9
|108,5
|112,3
|105,0
|водный
|2875,9
|111,6
|3,6
|88,6
|трубопроводный
|69882,2
|117,3
|75,1
|114,4
|авиационный
|157,6
|108,0
|0,1
|101,8
Данные: Госстат
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