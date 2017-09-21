Транспортные предприятия Украины в январе-августе увеличили перевозку грузов на 3,6% - Госстат

Транспортные предприятия Украины (без учета территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения АТО) в январе-августе 2017 года увеличили перевозку грузов на 3,6% по сравнению с январем-августом 2016 года - до 414,1 млн тонн.

Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат), грузооборот перевозчиков за указанный период возрос на 8,5% - до 225 млрд ткм.

Согласно статданным, в январе-августе 2017 года железнодорожным транспортом перевезено во внутреннем сообщении и на экспорт 183,8 млн тонн грузов, что на 2,6% меньше, чем в январе-августе 2016 года.

Перевозки лесных грузов снизилась на 36,1%, кокса - на 30,8%, химических и минеральных удобрений - на 21,3%, каменного угля - на 20,5%, черных металлов - на 20,0%, железной и марганцевой руды - на 7,6%. Вместе с тем перевозки цемента возросли на 1,4%, лома черных металлов - на 16,4%, строительных материалов - на 22,0%, зерна и продуктов помола - на 29,4%, нефти и нефтепродуктов - на 39,1%.

В общем объеме перевозок грузов водным транспортом зарубежные составляли 47%. По сравнению с январем-августом 2016 года объемы заграничных перевозок грузов упали на 18,2%.

В январе-августе 2017 года увеличились объемы перекачки грузов трубопроводным транспортом. Так, перекачка нефти выросла на 6,4%, газа - на 17,2%. Транзит нефти вырос на 2,9%, газа - на 23,4%. Вместе с тем перекачка и транзит аммиака сократились соответственно на 32,4% и 32,5%.

Перевозка грузов авиатранспортом в январе-августе 2017 года увеличилась на 1,8% - до 0,1 млн тонн.



Грузовые перевозки в Украине в январе-августе 2017г характеризуются следующими данными:



Грузооборот Перевезено грузов млн ткм в % к январю-августу 2016г млн тонн в % к январю-августу 2016г. Транспорт 224966,4 108,5 414,1 103,6 железнодорожный 125983,8 104,1 223,0 100,1 автомобильный 26066,9 108,5 112,3 105,0 водный 2875,9 111,6 3,6 88,6 трубопроводный 69882,2 117,3 75,1 114,4 авиационный 157,6 108,0 0,1 101,8

Данные: Госстат