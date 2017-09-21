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Обороты ритейлеров в киевских ТРЦ в 2017г выросли на 10%
14:07 21.09.2017 |
Торгово-развлекательные центры (ТРЦ) Киева к концу 2017 года могут повысить арендные ставки аренды на 20% в связи с существенным сокращением вакантных площадей и ростом оборотов арендаторов в среднем на 10%.
Как сообщил руководитель департамента стратегического консалтинга UTG (Киев) Ростислав Симонов, по итогам первого полугодия 2017 года обороты ритейлеров в киевских ТРЦ выросли в среднем на 5-6%, а к концу года этот показатель достигнет 10%.
По данным UTG, за январь-август текущего года средний рост посещаемости торговых объектов составил 15%: в региональных ТЦ - 12%, окружных ТЦ -18%.
"Уже в конце этого года мы ожидаем рост арендных ставок на 20% и снижение вакантности до уровня 2014 года - до 2%", - отметила директора UTG Евгения Локтионова.
По ее словам, объемы нового предложения коммерческой недвижимости в 2017 году сократились в 12 раз по сравнению с прошлым годом и составили лишь 8 тыс. кв. м.
Так, средние арендные ставки в Киеве составляют $33/кв. м, а в объектах, входящих в ТОП-10 ТРЦ - $50-60/кв. м (без учета НДС и коммунальных платежей) при практически нулевой вакантности.
"Уже через один-два месяца на рынке торговой недвижимости спрос начнет превышать предложение. Последние четыре года в коммерческой недвижимости предложение превышало спрос, рынок был на стороне арендатора", - объяснила Е.Локтионова.
По ее словам, с начала кризиса 2013 года на рынке не существовало средней арендной ставки как таковой, так как большинство ритейлеров сотрудничали с ТРЦ на основании индивидуальных договоренностей.
Однако из-за существенного снижения девелоперской активности в течение последних шести месяцев на фоне активизации развития многих ритейл-групп, на рынке создаются более благоприятные условия для действующих торговых центров, которые постепенно повышают уровень арендных ставок.
По мнению Р.Симонова, ввод в эксплуатацию большинства проектов новых ТРЦ, запланированных к открытию в 2017-2018 годах, скорее всего, будут перенесены на следующие периоды, так как строительные активности на объектах либо отсутствуют, либо очень низкие.
Компания, в частности, ожидает задержку ввода в эксплуатацию таких столичных объектов, как ритейл-парк "Петровка", ТРЦ Rive Gauche (Ашан), ТРЦ River Mall, ТЦ "Апрель" и др.
"В то же время практически каждая ритейл-группа взяла франчайзи нового бренда: одежного, обувного, общепита, ресторанов и т. д. Сейчас им нужно где-то отрываться, развиваться, но в Киеве лишь пять качественных торговых центров, где, как правило, открываются новые бренды и у них нулевая вакантность. Поэтому трендом 2018 года будет интенсивный выход ритейла в регионы. Это будет побуждать региональных девелоперов к строительству. Можно ожидать массового строительства коммерческой недвижимости, открытия новых операторов именно в регионах", - считает Е.Локтионова.
UTG создана в 2001 году, специализируется на комплексном сопровождении девелоперских проектов.
При участии UTG открыто более 100 объектов недвижимости. Среди них - торгово-развлекательные центры Lavina Mall, New Way, Ocean Plaza, Gulliver, "Пирамида" и "Комод" (все - Киев), "Мегамолл" (Винница), "Мост Сити Центр" (Днепр), "Французский бульвар" (Харьков) и Global.UA (Житомир).
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