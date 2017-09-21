За последние три года Украина сделала огромный шаг вперед в отношении реформ, - управляющий директор ЕБРР Франсиз Малижl

Власти Украины могут ослабить реформаторские усилия после успешного размещения еврооблигаций на этой неделе, и такая пауза может затянуться до завершения выборов в 2019 году, опасается управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по Восточной Европе и Кавказу Франсиз Малиж.

"Момент, который меня больше беспокоит: очень успешно на этой неделе были эмитированы евробонды. Это означает, что положение (для властей) стало удобнее, что ослабится давление на реформы", – сказал он на Украинском финансовом форуме в Одессе в четверг, организованном инвестиционной группой ICU.

Ф.Малиж добавил, что сейчас наступает зимний период, который в случае отсутствия давления о необходимости продолжать реформы может затянуться до выборов.

Он, в частности, назвал "откатом назад" недавнее решение независимых членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" подать в отставку, сообщив, что в настоящее время банк совместно с украинской стороной работает над разрешением этой проблемы и надеется решить этот кризис.

"Наша задача - с реформаторами в правительстве не допустить такого развития событий. Нужно не сдаваться, а усиливать наши силы", – подчеркнул управляющий директор ЕБРР.

Ф.Малиж отметил, что три года назад мало кто мог представить, что стране удастся добиться стольких успехов в реформах, в частности, решить проблему ПриватБанка, ликвидировать разницу в ценах на газ или создать систему "Прозорро".

Представитель ЕБРР также поддержал новый законопроект о приватизации, в разработке которого участвовали международные финансовые организации.

Как сообщалось, Украина на этой неделе заявила о выпуске 15-летних еврооблигации на $3 млрд под 7,375% годовых, из которых $1,68 млрд – для осуществления обмена или выкупа еврооблигаций с погашением в 2019 и 2020 годах, которые были выпущены в рамках реструктуризации долга в 2015 году. Спрос на новые еврооблигации составил около $9,5 млрд.

В то же время выделение очередного транша кредита Международного валютного фонда, который имеет значительно меньшую ставку, но сопровождается рядом условий по проведению реформ, вновь отодвинуто на неопределенный срок. МВФ после визита в Киев первого замглавы Фонда Дэвида Липтона на минувшей неделе заявил, что четвертый пересмотр программы советом исполнительных директоров МВФ возможен после принятия мер, необходимых для завершения этого пересмотра. "Он фокусируется на пенсионной реформе, на мерах, направленных на ускорение приватизации, а также на обеспечение конкретных результатов в антикоррупционной деятельности. Не менее важным является следование программе и соблюдение ранее достигнутых договоренностей относительно мер в фискальном и энергетическом секторах", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман 18 сентября.