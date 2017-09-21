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Всемирный банк прогнозирует рост ВВП Украины 2% в 2017
13:42 21.09.2017 |
Всемирный банк (ВБ) прогнозирует рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины 2% в текущем году.
Об этом сообщила директор Всемирного банка по Украине, Молдове и Беларуси Сату Кахконен в ходе Ukrainian Financial Forum 2017, организованного компанией ICU, передают Українські Новини.
"В этом году будет только 2%. Мы не видим значительных рывков в секторах", - сказала она.
При этом представитель ВБ добавила, что такого роста экономики недостаточно для роста доходов граждан.
Кахконен добавила, что Украине необходимо продолжать реформы.
Как сообщали Українські Новини, в 1-м квартале рост ВВП составил 2,5%, во 2-м квартале - 2,3% по сравнению с соответствующими периодами прошлого года.
В июле Национальный банк ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта в 2017 году с 1,9% до 1,6%.
В конце мая Кабинет Министров ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта с 3% до 1,8%.
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