Всемирный банк прогнозирует рост ВВП Украины 2% в 2017

Всемирный банк (ВБ) прогнозирует рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины 2% в текущем году.

Об этом сообщила директор Всемирного банка по Украине, Молдове и Беларуси Сату Кахконен в ходе Ukrainian Financial Forum 2017, организованного компанией ICU, передают Українські Новини.

"В этом году будет только 2%. Мы не видим значительных рывков в секторах", - сказала она.

При этом представитель ВБ добавила, что такого роста экономики недостаточно для роста доходов граждан.

Кахконен добавила, что Украине необходимо продолжать реформы.

Как сообщали Українські Новини, в 1-м квартале рост ВВП составил 2,5%, во 2-м квартале - 2,3% по сравнению с соответствующими периодами прошлого года.

В июле Национальный банк ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта в 2017 году с 1,9% до 1,6%.

В конце мая Кабинет Министров ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта с 3% до 1,8%.