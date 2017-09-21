Украина исполнила решение суда о компенсации части издержек по процессу о долге перед РФ

Украина оплатила часть издержек в рамках разбирательства о долге по выкупленным Россией евробондам, тем самым исполнив решение лондонского суда, сообщил Минфин России.

"Компания The Law Debenture Corporation, представляющая в качестве доверителя (трасти) интересы РФ как единственного владельца облигаций Украины номиналом $3 млрд, подтвердила поступление от Украины платежа в сумме 1,16 млн фунтов стерлингов. Таким образом, Украина исполнила постановление Высокого суда Лондона о компенсации Украиной части судебных издержек, понесенных российской стороной", - сообщил Минфин.

Украина в декабре 2015 года допустила дефолт по евробондам, выкупленным Россией незадолго до смены власти в стране на средства ФНБ ($3 млрд - сам выпуск и $75 млн - последний купонный платеж). Украина предлагала Москве реструктуризацию долга на общих с коммерческими кредиторами условиях, Россия этот вариант обсуждать отказалась, настаивая на суверенном характере задолженности. Долг должен был быть погашен до 1 января 2016 года. Однако в декабре 2015 года Украина ввела мораторий на обслуживание этой задолженности и до 1 января 2016 года не осуществила платеж на общую сумму $3,075 млрд в счет погашения и обслуживания принадлежащих России еврооблигаций.

После этого, 17 февраля 2016 года Минфин РФ подал в Высокий суд Лондона иск о взыскании задолженности по еврооблигациям. Высокий суд Лондона 29 марта 2017 года одобрил ускоренное рассмотрение иска о евробондах на $3 млрд, согласившись с наличием у Украины обязательств по еврооблигациям. Суд признал, что транзакция является стандартной долговой операцией, хотя и осуществленной при необычных условиях. Но Россия не сможет приступить к взысканию долга по евробондам на $3 млрд до момента вынесения решения апелляционной инстанцией, слушания по апелляции Украины запланированы на январь 2018 года

Кроме того, Высокий суд Лондона обязал Украину возместить РФ часть расходов, связанных с судебным разбирательством, в сумме 2,8 млн фунтов стерлингов. Половину этой суммы должник должен был заплатить не позднее 20 сентября 2017 года. Суд постановил, что требование России в отношении компенсации остальной части расходов, понесенных из-за неисполнения обязательств по облигациям, будет рассмотрено после вынесения решения по поданной Украиной в июне апелляции на вердикт Высокого суда Лондона.

Незадолго до наступления дедлайна российский Минфин напомнил украинскому о крайнем сроке. "Рассчитываем на исполнение Украиной решения суда о компенсации части судебных издержек, понесенных Российской Федерацией, до завтрашнего числа", - заявил глава департамента госдолга и государственных финансовых активов Минфина РФ Константин Вышковский в эфире телеканала "Россия 1" во вторник, 19 сентября.