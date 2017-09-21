Брюссель оптимистично оценивает восстановление украинской экономики

Еврокомиссия с оптимизмом смотрит на восстановление экономики Украины и макрофинансовую политику правительства этой страны, однако настаивает на выполнении Киевом последних условий для выполнения пакета макрофинансовой поддержки, выплаты ее завершающего транша в EUR600 млн.

"Украинская экономика восстанавливается, правительство проводит здоровую макроэкономическую политику, поэтому получает существенную финансовую помощь международных партнеров, включая ЕС и МВФ", - заявил зампред Еврокомиссии Валдис Домбровскис на совместной пресс-конференции после встречи с министром финансов Украины Александром Данилюком в среду.

"Украина вышла из рецессии, рост ВВП достиг примерно 2%, и, готовя бюджет будущего года, правительство рассчитывает свести его дефицит к 2,5% ВВП. Украина успешно возвращается на международный финансовый рынок", - констатировал еврочиновник.

Он сообщил, что обсуждал с украинским министром последние шаги для получения Киевом завершающего транша макроэкономического пакета в EUR600 млн. Осталось еще несколько обязательств, которые Украина должна выполнить, в том числе в сфере борьбы с коррупцией, создании кредитного регистра, снятии некоторых ограничений в торговле.

А.Данилюк, в свою очередь, отметил, что правительство наметило на предстоящие месяцы очень напряженную повестку реформ, которые являются частью условий получения макроэкономической помощи со стороны международных партнеров. Это - пенсионная реформа, реформа системы здравоохранения (второе чтение в Верховной Раде), законы о приватизации и др.

По его словам, недавнее размещение евробондов стало для Украины большим успехом: общий спрос на рынке превысил $10 млрд, что свидетельствует о доверии международных инвесторов к украинской экономике.

