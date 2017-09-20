Финансовые новости
- |
- 20.09.17
- |
- 23:24
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
В январе-августе объем назначенных субсидий на оплату жилкомуслуг увеличился на 22,3% до 3,2 млрд гривен
17:23 20.09.2017 |
В январе-августе 2017 года объем назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг увеличился на 22,3% до 3 239,6 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
Об этом Українським Новинам сообщила Государственная служба статистики.
В городских населенных пунктах общий объем назначенных субсидий составил 2 296,8 млн гривен, в сельских населенных пунктах - 942,8 млн гривен (1 581,8 млн гривен и 1 066,5 млн гривен соответственно за аналогичный период 2016 года).
Средний размер назначенной субсидии на 1 домохозяйство в августе 2017 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 8,4% и составил 153,9 гривен.
В январе-августе субсидии на оплату услуг ЖКХ получили 7 029,1 тыс. домохозяйств, что на 2 867,2 тыс., или на 68,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
В городских населенных пунктах субсидии получили 4 814,2 тыс. домохозяйств, в сельской местности - 2 214,9 тыс.
Всего в январе-августе за получением субсидий на оплату услуг ЖКХ обратились 7 084,5 тыс. домохозяйств, что на 74,6% больше по сравнению с январем-августом 2016 года (из них на городские населенные пункты приходится 67,8% обращений).
В августе субсидии на оплату услуг ЖКХ получили 5 599,4 тыс. домохозяйств, из них 38,2% состояли из 1 человека, 28,2% - из 2 человек, остальные - из 3 и более человек.
Как сообщали Українські Новини, в январе-июле 2017 года объем назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг увеличился на 18,9% до 3 068,5 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
В 2016 году объем назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг увеличился в 2,4 раза (143,2%) до 5 704,7 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 2015 года (2 345,9 млн гривен).
Кабинет Министров отменил предоставление ранее назначенных субсидий при увеличении количества лиц, зарегистрированных в жилом помещении.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Избрание нового члена Набсовета "Нафтогаза" сорвано
|"Шухер" в Полтавской мэрии: За кем приходили следователи прокуратуры
|Когда Александр Лукашенко получит паспорт Вейшнории
|Порошенко просит Совбез ООН развернуть миротворческую миссию на Донбассе
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Избрание нового члена Набсовета "Нафтогаза" сорвано
|Нефть продолжает расти на данных о запасах, Brent торгуется у $55,87 за баррель
|Цена дизтоплива в опте 20 сентября снизилась на 40 грн/т – до 23 780 грн/т
|Законопроект о пенсионной реформе доработали: основные параметры
|В январе-августе объем назначенных субсидий на оплату жилкомуслуг увеличился на 22,3% до 3,2 млрд гривен
|Оборот розничной торговли Украины за 8 мес. 2017 года вырос на 8,7% - Госстат
Это интересно
|В BMW задумали отказаться от автомобильных ключей
|Не бойтесь искусственного разума, он нас спасет
|Репутация Samsung все же пострадала
|Continental научит шины менять форму
|Жизнь без стресса: 10 самых спокойных городов в мире
|Мошенники похищали деньги клиентов российского Сбербанка, используя выброшенные чеки
|Китайская премиум-марка Wey построила гибридный кроссовер