В январе-августе объем назначенных субсидий на оплату жилкомуслуг увеличился на 22,3% до 3,2 млрд гривен

В январе-августе 2017 года объем назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг увеличился на 22,3% до 3 239,6 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Об этом Українським Новинам сообщила Государственная служба статистики.

В городских населенных пунктах общий объем назначенных субсидий составил 2 296,8 млн гривен, в сельских населенных пунктах - 942,8 млн гривен (1 581,8 млн гривен и 1 066,5 млн гривен соответственно за аналогичный период 2016 года).

Средний размер назначенной субсидии на 1 домохозяйство в августе 2017 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 8,4% и составил 153,9 гривен.

В январе-августе субсидии на оплату услуг ЖКХ получили 7 029,1 тыс. домохозяйств, что на 2 867,2 тыс., или на 68,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

В городских населенных пунктах субсидии получили 4 814,2 тыс. домохозяйств, в сельской местности - 2 214,9 тыс.

Всего в январе-августе за получением субсидий на оплату услуг ЖКХ обратились 7 084,5 тыс. домохозяйств, что на 74,6% больше по сравнению с январем-августом 2016 года (из них на городские населенные пункты приходится 67,8% обращений).

В августе субсидии на оплату услуг ЖКХ получили 5 599,4 тыс. домохозяйств, из них 38,2% состояли из 1 человека, 28,2% - из 2 человек, остальные - из 3 и более человек.

Как сообщали Українські Новини, в январе-июле 2017 года объем назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг увеличился на 18,9% до 3 068,5 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

В 2016 году объем назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг увеличился в 2,4 раза (143,2%) до 5 704,7 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 2015 года (2 345,9 млн гривен).

Кабинет Министров отменил предоставление ранее назначенных субсидий при увеличении количества лиц, зарегистрированных в жилом помещении.