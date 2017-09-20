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Рост ВВП в 2017 может быть выше прогноза 1,6%, - НБУ
15:01 20.09.2017 |
Национальный банк допускает, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) в 2017 году может быть выше его прогноза на уровне 1,6%
Об этом говорится в комментарии Нацбанка, передают Українські Новини.
"В целом, текущая динамика показателей реального сектора и результаты 1-го полугодия текущего года свидетельствуют об увеличении вероятности того, что экономический рост по итогам 2017 года превысит прогноз Национального банка (1,6% г/г), обнародованный в инфляционной отчете за июль 2017 года", - сообщает НБУ.
Как отмечается, во 2-м квартале экономика Украины выросла на 2,3% в годовом измерении, незначительно замедлившись с 2,5% г/г в 1-м квартале.
НБУ сообщает, что такие темпы роста реального ВВП превысили его оценки Национального банка.
"В первую очередь росту экономики в этот период способствовало улучшение финансового состояния предприятий и их деловых ожиданий, в результате чего повысилась инвестиционная активность бизнеса. По итогам 2-го квартала рост инвестиций в основной капитал во 2-м квартале ускорился до 23,7% г/г, несмотря на повышение базы сравнения. Также ощутимо ускорился рост частного потребления домохозяйств - до 6,9% г/г. Этому способствовало повышение реальной заработной платы и улучшения потребительских настроений. Однако в условиях сдержанной фискальной политики возобновилось падение потребительских расходов сектора общего государственного управления (на 7,8% г / г)", - отмечают в Нацбанке.
В то же время, хотя экономика во 2-м квартале продолжала расти, темп ее роста замедлился.
"Замедление роста ВВП соответствовало ожиданиям Национального банка, и связано с адаптацией предприятий горно-металлургического комплекса и энергетики к новым условиям деятельности, в которых они оказались в результате разрыва торгово-транспортных связей на востоке страны. Кроме того, углубилось падение в сельском хозяйстве, как за счет дальнейшего спада в животноводстве, так и через поздний старт уборочной кампании этого года по сравнению с прошлым", - объясняет центральный банк.
НБУ прогнозирует, что незначительное замедление прироста экономики продолжится и во 2-м полугодии.
"В этот период традиционно возрастает вес растениеводства. В этом году ожидается высокий урожай, который, однако, будет несколько меньше по сравнению с рекордным предыдущим годом.
В отдельных видах деятельности рост замедлится на фоне повышения базы сравнения. Прежде всего, это будет заметно в строительстве и других видах деятельности, зависят от инвестиционной активности", - полагают в НБУ.
Как сообщали Українські Новини, в 1-м квартале рост ВВП составил 2,5%, во 2-м квартале - 2,3% по сравнению с соответствующими периодами прошлого года.
В июле Национальный банк ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта в 2017 году с 1,9% до 1,6%.
В конце мая Кабинет Министров ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта с 3% до 1,8%.
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