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Оборот розничной торговли Украины за 8 мес. 2017 года вырос на 8,7% - Госстат
16:08 20.09.2017 |
Как сообщает Госстат, в августе по сравнению с июлем текущего года этот показатель увеличился на 4,9%, а по сравнению с августом-2016 – на 9,8%.
По ее данным, в номинальном выражении розничный товарооборот за январь-август составил 507,92 млрд грн.
Наибольший рост оборота розничной торговли предприятий (юрлиц и физлиц-предпринимателей) в январе-августе 2017г. зафиксирован в Закарпатской (на 23,3%), Винницкой (на 18,1%), Одесской (на 13,5%), Львовской (на 11,8%), Николаевской (на 11,3%) и Сумской (на 10,3%) областях.
Лидерами по абсолютным показателям объема розничного товарооборота за отчетный период стали: Киев (98,4 млрд грн), Днепропетровская (44,6 млрд грн), Харьковская (40,7 млрд грн), Одесская (39,5 млрд грн), Киевская (34,2 млрд грн), Львовская (32,0 млрд грн), Запорожская (22,9 млрд грн), Полтавская ( 15,9 млрд грн) области.
По данным статведомства, в Донецкой области розничный товарооборот увеличился на 2,2% (до 14,2 млрд грн), Луганской – на 0,3% (до 3,6 млрд грн).
Госстат уточняет, что розничный товарооборот предприятий (юрлиц) в августе-2017 по сравнению с августом-2016 увеличился на 9,7%, по сравнению с июлем -2017 – на 4,7%.- составив 51,6 млрд грн. За восемь месяцев текущего года розничный товарооборот вырос на 8,5% - до 365,46 млрд грн.
Оптовый товарооборот предприятий в январе-августе 2017 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года вырос на 1,4% составив 1206 трлн грн
Оборот розничной торговли в январе-августе 2017 года¹
|Оборот розничной торговли в январе-августе 2017 (млн. грн)
|Индексы физического объема оборота розничной торговли в августе 2017 к июлю- 2016 (в сопоставимых ценах), %
|Индексы физического объема оборота розничной торговли в январе-августе 2017 к январю-августу- 2016 (в сопоставимых ценах), %
|Украина²
|507918,8
|109,8
|108,7
|Винницкая
|13028,5
|120,1
|118,1
|Волынская
|9490,6
|104,5
|92,9
|Днепропетровская
|44575,9
|108,8
|107,4
|Донецкая³
|14176,0
|103,4
|102,2
|Житомирская
|12593,0
|110,2
|105,1
|Закарпатская
|11611,1
|121,3
|123,3
|Запорожская
|22945,2
|106,1
|106,8
|Ивано-Франковская
|12013,9
|106,6
|105,2
|Киевская
|34252,1
|107,8
|109,8
|Кировоградская
|9527,1
|104,1
|104,4
|Луганская³
|3603,4
|99,4
|100,3
|Львовская
|31956,5
|114,2
|111,8
|Николаевская
|11879,3
|105,7
|111,3
|Одесская
|39516,4
|117,9
|113,5
|Полтавская
|15907,0
|109,3
|109,4
|Ривненская
|9355,3
|104,3
|103,2
|Сумская
|10126,4
|106,6
|110,3
|Тернопольская
|7324,9
|95,9
|98,9
|Харьковская
|40696,4
|109,1
|106,9
|Херсонская
|11819,0
|109,9
|109,3
|Хмельницкая
|12730,4
|106,4
|107,2
|Черкасская
|12159,3
|111,9
|109,9
|Черновицкая
|8409,4
|104,2
|104,1
|Черниговская
|9786,8
|101,6
|103,1
|г. Киев
|98434,9
|109,8
|109,6
¹ - Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.
2 – Включая данные розничного товарооборота предприятий (юрлиц и физических лиц-предпринимателей), основным видом экономической деятельности которых является розничная торговля
3- Данные могут быть уточнены
Данные Госстат
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