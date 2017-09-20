Оборот розничной торговли Украины за 8 мес. 2017 года вырос на 8,7% - Госстат

Товарооборот розничной торговли Украины без учета временно оккупированной территории АР Крым и г.Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции в январе-августе 2017 года в сопоставимых ценах увеличился на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщила Государственная служба статистики во вторник.

Как сообщает Госстат, в августе по сравнению с июлем текущего года этот показатель увеличился на 4,9%, а по сравнению с августом-2016 – на 9,8%.

По ее данным, в номинальном выражении розничный товарооборот за январь-август составил 507,92 млрд грн.

Наибольший рост оборота розничной торговли предприятий (юрлиц и физлиц-предпринимателей) в январе-августе 2017г. зафиксирован в Закарпатской (на 23,3%), Винницкой (на 18,1%), Одесской (на 13,5%), Львовской (на 11,8%), Николаевской (на 11,3%) и Сумской (на 10,3%) областях.

Лидерами по абсолютным показателям объема розничного товарооборота за отчетный период стали: Киев (98,4 млрд грн), Днепропетровская (44,6 млрд грн), Харьковская (40,7 млрд грн), Одесская (39,5 млрд грн), Киевская (34,2 млрд грн), Львовская (32,0 млрд грн), Запорожская (22,9 млрд грн), Полтавская ( 15,9 млрд грн) области.

По данным статведомства, в Донецкой области розничный товарооборот увеличился на 2,2% (до 14,2 млрд грн), Луганской – на 0,3% (до 3,6 млрд грн).

Госстат уточняет, что розничный товарооборот предприятий (юрлиц) в августе-2017 по сравнению с августом-2016 увеличился на 9,7%, по сравнению с июлем -2017 – на 4,7%.- составив 51,6 млрд грн. За восемь месяцев текущего года розничный товарооборот вырос на 8,5% - до 365,46 млрд грн.

Оптовый товарооборот предприятий в январе-августе 2017 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года вырос на 1,4% составив 1206 трлн грн

Оборот розничной торговли в январе-августе 2017 года¹

Оборот розничной торговли в январе-августе 2017 (млн. грн) Индексы физического объема оборота розничной торговли в августе 2017 к июлю- 2016 (в сопоставимых ценах), % Индексы физического объема оборота розничной торговли в январе-августе 2017 к январю-августу- 2016 (в сопоставимых ценах), % Украина² 507918,8 109,8 108,7 Винницкая 13028,5 120,1 118,1 Волынская 9490,6 104,5 92,9 Днепропетровская 44575,9 108,8 107,4 Донецкая³ 14176,0 103,4 102,2 Житомирская 12593,0 110,2 105,1 Закарпатская 11611,1 121,3 123,3 Запорожская 22945,2 106,1 106,8 Ивано-Франковская 12013,9 106,6 105,2 Киевская 34252,1 107,8 109,8 Кировоградская 9527,1 104,1 104,4 Луганская³ 3603,4 99,4 100,3 Львовская 31956,5 114,2 111,8 Николаевская 11879,3 105,7 111,3 Одесская 39516,4 117,9 113,5 Полтавская 15907,0 109,3 109,4 Ривненская 9355,3 104,3 103,2 Сумская 10126,4 106,6 110,3 Тернопольская 7324,9 95,9 98,9 Харьковская 40696,4 109,1 106,9 Херсонская 11819,0 109,9 109,3 Хмельницкая 12730,4 106,4 107,2 Черкасская 12159,3 111,9 109,9 Черновицкая 8409,4 104,2 104,1 Черниговская 9786,8 101,6 103,1 г. Киев 98434,9 109,8 109,6

¹ - Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.

2 – Включая данные розничного товарооборота предприятий (юрлиц и физических лиц-предпринимателей), основным видом экономической деятельности которых является розничная торговля

3- Данные могут быть уточнены

Данные Госстат