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В Украине планирует в 2018г провести всеобщую денежную оценку сельхозземли
16:45 19.09.2017 |
Правительство планирует в 2018 году провести всеукраинскую нормативную денежную оценку земель сельхозназначения.
Это предусмотрено проектом государственного бюджета на 2018 год, подготовленным Кабинетом министров.
Как отмечается в документе, проведение нормативной денежной оценки на всей территории страны позволит оценить земельный фонд, а также обеспечить дополнительные поступления в местные бюджеты за чет продажи прав на участки государственной и коммунальной собственности. В частности, в проекте госбюджета предусмотрено, что в 2019-2028 гг. в местные бюджеты дополнительно поступит 10,5 млрд грн за счет арендной платы за землю.
Проведение денежной оценки земли будет проводиться за счет госбюджета. С целью эффективного использования земельных участков государственной собственности проект госбюджета предполагает передачу прав аренды на них через земельные торги.
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