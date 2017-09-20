Первый конкурс на внедрение 4G будет проведен в ноябре-декабре-2017 - НКРСИ

Первый конкурс на внедрение технологии LTE для мобильной связи четвертого поколения будет проведен в ноябре-декабре 2017 года и будет касаться диапазона 2600 МГц.

Как передает корреспондент "Интерфакс-Украина", об этом журналистам сообщил глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) Александр Животовский в кулуарах форума Huawei CA&C Mobile Broadband Forum в Киеве во вторник.

"В ноябре-декабре ожидается первый конкурс. Теперь дело за операторами, каждый из которых готовит планы конверсий. Сейчас мы работаем с операторами, мяч на их стороне, и когда они подготовят документы, мы сможем официально объявлять о конкурсе", - сказал он.

По словам А.Животовского, конкурса на внедрение 4G в диапазоне 1800 МГц можно ожидать через месяц-два после первого конкурса.

Как сообщалось, НКРСИ заявляла о намерении в четвертом квартале 2017 года провести конкурсы на выдачу лицензий в диапазонах 1800 МГц и 2600 МГц для предоставления услуг мобильной связи в стандарте 4G по стартовой цене соответственно около 4 млрд грн и около 2,3 млрд грн.

А.Животовский говорил, что в ходе доработки документов удалось найти схему, которая будет гарантировать непрерывность предоставления услуг связи уже работающими тремя основными мобильными операторами, и согласовать ее с Министерством юстиции.

Он напоминал, что Кабмин ранее одобрил все документы для проведения конкурса на 4G в диапазоне 2600 МГц, однако его проведение было нецелесообразно без решения проблемы конкурса в диапазоне 1800 МГц, в котором сейчас операторы предоставляют услуги 3G и в котором им гораздо дешевле и проще перейти на стандарты 4G.

Операторы ранее заявляли, что условием их участия в конкурсе на 4G является гарантия сохранения за ними частот в диапазоне 1800 МГц, от которых им для проведения конкурса временно придется отказаться.

Кабинет министров в августе 2017 года дал разрешение на внедрение технологии LTE в диапазоне 1800 МГц.

На минувшей неделе Минюст зарегистрировал разработанный НКРСИ порядок проведения тендера на 4G, однако документ пока не обнародован.

