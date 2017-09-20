Финансовые новости
- |
- 20.09.17
- |
- 00:28
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Первый конкурс на внедрение 4G будет проведен в ноябре-декабре-2017 - НКРСИ
12:26 19.09.2017 |
Первый конкурс на внедрение технологии LTE для мобильной связи четвертого поколения будет проведен в ноябре-декабре 2017 года и будет касаться диапазона 2600 МГц.
Как передает корреспондент "Интерфакс-Украина", об этом журналистам сообщил глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) Александр Животовский в кулуарах форума Huawei CA&C Mobile Broadband Forum в Киеве во вторник.
"В ноябре-декабре ожидается первый конкурс. Теперь дело за операторами, каждый из которых готовит планы конверсий. Сейчас мы работаем с операторами, мяч на их стороне, и когда они подготовят документы, мы сможем официально объявлять о конкурсе", - сказал он.
По словам А.Животовского, конкурса на внедрение 4G в диапазоне 1800 МГц можно ожидать через месяц-два после первого конкурса.
Как сообщалось, НКРСИ заявляла о намерении в четвертом квартале 2017 года провести конкурсы на выдачу лицензий в диапазонах 1800 МГц и 2600 МГц для предоставления услуг мобильной связи в стандарте 4G по стартовой цене соответственно около 4 млрд грн и около 2,3 млрд грн.
А.Животовский говорил, что в ходе доработки документов удалось найти схему, которая будет гарантировать непрерывность предоставления услуг связи уже работающими тремя основными мобильными операторами, и согласовать ее с Министерством юстиции.
Он напоминал, что Кабмин ранее одобрил все документы для проведения конкурса на 4G в диапазоне 2600 МГц, однако его проведение было нецелесообразно без решения проблемы конкурса в диапазоне 1800 МГц, в котором сейчас операторы предоставляют услуги 3G и в котором им гораздо дешевле и проще перейти на стандарты 4G.
Операторы ранее заявляли, что условием их участия в конкурсе на 4G является гарантия сохранения за ними частот в диапазоне 1800 МГц, от которых им для проведения конкурса временно придется отказаться.
Кабинет министров в августе 2017 года дал разрешение на внедрение технологии LTE в диапазоне 1800 МГц.
На минувшей неделе Минюст зарегистрировал разработанный НКРСИ порядок проведения тендера на 4G, однако документ пока не обнародован.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Небольшая раскачка на межбанке завершилась крошечным снижением курса доллара
ТОП-НОВОСТИ
|Сергей Алексашенко: Сечин признался прямо, что акции «Роснефти» никому не нужны, ну вот просто никому не нужны
|Старт реформы ООН. Как Трамп предлагает принуждать Путина к адекватности
|Если Тимошенко недоступна. Как Рабинович и Богомолец сыграли за Саакашвили
|Оборот розничной торговли Украины за 8 мес. 2017 года вырос на 8,7% - Госстат
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Нефть слабо дешевеет 19 сентября в ожидании отчета о запасах в США, Brent торгуется у $55,36 за баррель
|В ближайшие дни Украина подаст в ВТО запрос на начало консультаций с Казахстаном
|Цена дизтоплива в опте 19 сентября выросла на 90 грн/т – до 23 820 грн/т
|Оборот розничной торговли Украины за 8 мес. 2017 года вырос на 8,7% - Госстат
|В Украине планирует в 2018г провести всеобщую денежную оценку сельхозземли
|Крупные сети продолжают повышать цены на ДТ и бензины 19 сентября
Это интересно
|Samsung наконец-то позволила отключить кнопку Bixby
|Немецкая марка с китайским капиталом создала пятиметровый электрокар
|Mercedes запустит в серию кроссовер на водороде и батарейках
|Мошенники во главе с уроженцем Марокко за 3 года выманили у бизнесмена из Саудовской Аравии почти $0,5 млн на покупку земли в Украине
|The Pirate Bay уличен в тайном майнинге криптовалюты за счет пользователей
|Китайская Chery представила первый кроссовер для Европы
|Электрические Мерседесы будут заряжаться за пять минут