ФГИ инициирует передачу в аренду госимущества исключительно через электронные аукционы

Фонд государственного имущества (ФГИ) инициирует передачу в аренду государственного имущества исключительно через электронные аукционы.

Об этом говорится в сообщении фонда со ссылкой на слова исполняющего обязанности председателя ФГИ Виталия Трубарова, передают Українські Новини.

В частности, ФГИ разработал и передал в профильные министерства проект закона "Об аренде государственного и коммунального имущества", согласно которому аренда будет осуществляться исключительно через электронные аукционы, отменяется необходимость получать дополнительные разрешения в различных органах управления, а сам процесс аренды уменьшится до 45 дней с нынешних 145.

По словам Трубарова, цель нового закона сделать процедуру аренды государственного и коммунального имущества максимально прозрачной, эффективной и простой для инвестора.

"Фонд предлагает сдавать в аренду имущество исключительно на электронных аукционах. Или через систему ProZorrо, или через любую другую, но в формате без конкурсных комиссий. Процесс должен быть публичным, конкурентным, а цена максимальной", - отметил Трубаров.

В частности, руководитель ФГИ отмечает, что по новому закону арендатор будет самостоятельно определять субъекта оценочной деятельности, информация об объекте аренды будет размещена на официальном сайте и не потребует никаких запросов, а каждые три года будет проходить актуализация стоимости.

"Процесс будет выглядеть так: формирование перечня объектов с последующим обнародованием, оценка объекта потенциальным арендатором, рецензирование отчета об оценке, объявления и прием заявок, проверка участников и аукцион", - сказал Трубаров.

Он отметил, что такой порядок передачи объектов государственной и коммунальной собственности в аренду будет как для единых имущественных комплексов, так и для отдельных объектов недвижимого и движимого имущества.

Трубаров также сообщил, что в настоящее время действует более 19 тыс. действующих договоров аренды, прибыль от которых по состоянию на август составила около 673 млн гривен, при этом он ожидает, что до конца года данная цифра превысит 1 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, премьер-министр Владимир Гройсман рассчитывает, что Верховная Рада примет до конца текущего года новую редакцию закона "О приватизации государственного имущества".

В январе-августе Фонд государственного имущества перечислил в государственный бюджет 672,289 млн гривен от аренды государственного имущества.

В 2016 году ФГИ перечислил в государственный бюджет 1,028 млрд гривен от аренды государственного имущества, что составило 167,3% от предусмотренных 615 млн гривен.