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Кабмин предлагает повысить акциз на сигареты в 4 раза в течение 7 лет
Кабинет министров Украины разработал законопроект, согласно которому с 2018 по 2025 год в Украине повысятся акцизные ставки на сигареты с нынешних 21 евро до 90 евро за 1000 штук.
Соответствующий проект закона Украины № 7110-1 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно приближения ставок акцизного налога на табачные изделия до минимального уровня, действующего в ЕС)" опубликован на сайте Министерства финансов Украины.
КМУ предлагает в течение 7 лет на 20% поднимать минимальное акцизное налоговое обязательство по уплате акцизного налога с табачных изделий.
Так, согласно тексту законопроекта, в 2018 году акцизная ставка за 1000 сигарет возрастет с 21 евро до 25,84 евро. Постепенно размер налога будет увеличиваться ежегодно и в 2025 году составит 90 евро за 1000 штук.
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