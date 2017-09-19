Госстат ухудшил оценку роста ВВП Украины во II кв.-2017 ко II кв.-2016 с 2,4% до 2,3%

Как сообщалось, в середине августа Госстат оперативно оценил показатель второго квартала в 2,4% ВВП.
В то же время уточненная оценка роста по отношению к предыдущему кварталу с учетом сезонного фактора осталась прежней – 0,6%.
Госстат также сообщил, что номинальный ВВП составил 657 млрд грн, а в расчете на одно лицо – 15,449 тыс. грн, изменение дефлятора – 20%, тогда как в первом квартале этого года номинальный ВВП был оценен в 583,88 млрд грн, на одного человека – в 13,721 тыс. грн, а изменение дефлятора – в 25,1%.
Как сообщалось, в июне этого года Госстат улучшил обнародованную в средине мая оценку роста ВВП в первом квартале с 2,4% до 2,5%. Одновременно ведомство подтвердило предварительную оценку снижения ВВП по отношению к предыдущему кварталу (четвертому кварталу 2016 года) с учетом сезонного фактора – 0,3%.
В марте этого года Госстат также улучшил оценку роста ВВП в четвертом квартале прошлого года с 4,7% до 4,8%. Оценка роста за третий квартал улучшалась дважды – сначала с 1,8% до 2%, а затем до 2,3%.
Во втором квартале 2016 года, по данным Госстат, ВВП страны увеличился к аналогичному кварталу предыдущего года на 1,5%, в первом – всего 0,1%, а в целом за 2016 год экономика Украины выросла на 2,3%.
Номинальный ВВП за минувший год составил 2 трлн 383,182 млрд грн, изменение дефлятора – 17,1%. В номинальном выражении ВВП в первом квартале прошлого года был равен 455,637 млрд грн, во втором – 535,324 млрд грн, в третьем – 669,17 млрд грн и в четвертом – 723,051 млрд грн.
Правительство при пересмотре проекта госбюджета-2017 летом этого года повысила оценку номинального ВВП в 2017 году до 2,846 трлн с 2,585 трлн грн, ухудшив прогноз его реального роста до 1,8%, инфляции – до 11,2%.
Валовой внутренний продукт производственным методом во II кв. 2017г:
|Валовая добавленная стоимость
|В постоянных ценах 2010г, ко 2 кварталу 2016г., %
|В постоянных ценах 2010г, к 1 кв. 2017г (сезонно скорректированные данные), %
|млн грн
|к итогу, %
|изменение объема
|изменение дефлятора
|изменение объема
|Валовой внутренний продукт
|656977
|100,0
|2,3
|20,0
|0,6
|Сельское хозяйство, охота и лесное
|27949
|4,3
|–2,9
|7,4
|–1,5
|Добывающая промышленность
|43347
|6,6
|–5,7
|46,9
|–1,8
|Перерабатывающая промышленность
|89114
|13,6
|4,2
|23,2
|–1,1
|Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
|19476
|3,0
|–8,8
|42,7
|–2,6
|Водоснабжение, канализация, обращение с отходами
|3060
|0,5
|–6,9
|28,3
|–2,0
|Строительство
|14230
|2,2
|28,8
|14,2
|7,8
|Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов
|99325
|15,1
|3,8
|23,5
|2,6
|Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность
|44555
|6,8
|4,1
|15,4
|0,2
|Временное размещение и организация питания
|4277
|0,6
|4,1
|17,1
|0,8
|Информация и телекоммуникации
|25660
|3,9
|4,7
|12,6
|1,3
|Финансовая и страховая деятельность
|16038
|2,4
|0,7
|4,2
|0,1
|Операции с недвижимым имуществом
|41745
|6,3
|5,7
|9,3
|1,0
|Профессиональная, научная и техническая деятельность
|19448
|3,0
|2,4
|11,8
|1,5
|Деятельность в сфере административного обслуживания
|8059
|1,2
|3,5
|17,7
|0,7
|Государственное управление, оборона, обязательное соцстрахование
|37264
|5,7
|–5,3
|33,4
|–1,8
|Образование
|33684
|5,1
|–3,9
|48,5
|–3,1
|Здравоохранение и социальная помощь
|17916
|2,7
|–1,2
|36,6
|6,9
|Искусство, спорт, развлечения, отдых
|3561
|0,5
|–3,2
|20,2
|–0,9
|Предоставление других видов услуг
|5075
|0,8
|–3,1
|22,3
|–0,1
|Налоги на продукты
|105346
|16,0
|3,1
|10,1
|-
|Субсидии на продукты
|–2152
|–0,3
|62,1
|44,4
|-
Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополя, части зоны проведения антитеррористической операции.
Данные: Госстат