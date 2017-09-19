Госстат ухудшил оценку роста ВВП Украины во II кв.-2017 ко II кв.-2016 с 2,4% до 2,3%

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины апреле-июне 2017 года по отношению к аналогичному периоду 2016 года составил 2,3% по сравнению с 2,5% в первом квартале 2017 года, такую уточненную оценку обнародовала Государственная служба статистики в понедельник.

Как сообщалось, в середине августа Госстат оперативно оценил показатель второго квартала в 2,4% ВВП.

В то же время уточненная оценка роста по отношению к предыдущему кварталу с учетом сезонного фактора осталась прежней – 0,6%.

Госстат также сообщил, что номинальный ВВП составил 657 млрд грн, а в расчете на одно лицо – 15,449 тыс. грн, изменение дефлятора – 20%, тогда как в первом квартале этого года номинальный ВВП был оценен в 583,88 млрд грн, на одного человека – в 13,721 тыс. грн, а изменение дефлятора – в 25,1%.

Как сообщалось, в июне этого года Госстат улучшил обнародованную в средине мая оценку роста ВВП в первом квартале с 2,4% до 2,5%. Одновременно ведомство подтвердило предварительную оценку снижения ВВП по отношению к предыдущему кварталу (четвертому кварталу 2016 года) с учетом сезонного фактора – 0,3%.

В марте этого года Госстат также улучшил оценку роста ВВП в четвертом квартале прошлого года с 4,7% до 4,8%. Оценка роста за третий квартал улучшалась дважды – сначала с 1,8% до 2%, а затем до 2,3%.

Во втором квартале 2016 года, по данным Госстат, ВВП страны увеличился к аналогичному кварталу предыдущего года на 1,5%, в первом – всего 0,1%, а в целом за 2016 год экономика Украины выросла на 2,3%.

Номинальный ВВП за минувший год составил 2 трлн 383,182 млрд грн, изменение дефлятора – 17,1%. В номинальном выражении ВВП в первом квартале прошлого года был равен 455,637 млрд грн, во втором – 535,324 млрд грн, в третьем – 669,17 млрд грн и в четвертом – 723,051 млрд грн.

Правительство при пересмотре проекта госбюджета-2017 летом этого года повысила оценку номинального ВВП в 2017 году до 2,846 трлн с 2,585 трлн грн, ухудшив прогноз его реального роста до 1,8%, инфляции – до 11,2%.



Валовой внутренний продукт производственным методом во II кв. 2017г:

Валовая добавленная стоимость В постоянных ценах 2010г, ко 2 кварталу 2016г., % В постоянных ценах 2010г, к 1 кв. 2017г (сезонно скорректированные данные), % млн грн к итогу, % изменение объема изменение дефлятора изменение объема Валовой внутренний продукт 656977 100,0 2,3 20,0 0,6 Сельское хозяйство, охота и лесное 27949 4,3 –2,9 7,4 –1,5 Добывающая промышленность 43347 6,6 –5,7 46,9 –1,8 Перерабатывающая промышленность 89114 13,6 4,2 23,2 –1,1 Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 19476 3,0 –8,8 42,7 –2,6 Водоснабжение, канализация, обращение с отходами 3060 0,5 –6,9 28,3 –2,0 Строительство 14230 2,2 28,8 14,2 7,8 Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 99325 15,1 3,8 23,5 2,6 Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность 44555 6,8 4,1 15,4 0,2 Временное размещение и организация питания 4277 0,6 4,1 17,1 0,8 Информация и телекоммуникации 25660 3,9 4,7 12,6 1,3 Финансовая и страховая деятельность 16038 2,4 0,7 4,2 0,1 Операции с недвижимым имуществом 41745 6,3 5,7 9,3 1,0 Профессиональная, научная и техническая деятельность 19448 3,0 2,4 11,8 1,5 Деятельность в сфере административного обслуживания 8059 1,2 3,5 17,7 0,7 Государственное управление, оборона, обязательное соцстрахование 37264 5,7 –5,3 33,4 –1,8 Образование 33684 5,1 –3,9 48,5 –3,1 Здравоохранение и социальная помощь 17916 2,7 –1,2 36,6 6,9 Искусство, спорт, развлечения, отдых 3561 0,5 –3,2 20,2 –0,9 Предоставление других видов услуг 5075 0,8 –3,1 22,3 –0,1 Налоги на продукты 105346 16,0 3,1 10,1 - Субсидии на продукты –2152 –0,3 62,1 44,4 -

Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополя, части зоны проведения антитеррористической операции.

Данные: Госстат