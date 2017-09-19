В августе официальный уровень безработицы сохранился на 1,2%

В августе 2017 года официальный уровень безработицы сохранилось на уровне июля - 1,2%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

По данным Госстата, по состоянию на 1 сентября 2017 года в Государственной службе занятости были зарегистрированы 311,9 тыс. безработных.

На 1 августа 2017 года в Госслужбе занятости были зарегистрированы 319,9 тыс. безработных.

Количество безработных, получивших государственную помощь в августе, составило 248,2 тыс. человек, средний размер пособия на одного безработного - 2 058 гривен.

Как сообщали Українські Новини, в июле 2017 года официальный уровень безработицы снизился на 0,1 процентный пункт до 1,2%.