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В августе официальный уровень безработицы сохранился на 1,2%
14:51 18.09.2017 |
В августе 2017 года официальный уровень безработицы сохранилось на уровне июля - 1,2%.
Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.
По данным Госстата, по состоянию на 1 сентября 2017 года в Государственной службе занятости были зарегистрированы 311,9 тыс. безработных.
На 1 августа 2017 года в Госслужбе занятости были зарегистрированы 319,9 тыс. безработных.
Количество безработных, получивших государственную помощь в августе, составило 248,2 тыс. человек, средний размер пособия на одного безработного - 2 058 гривен.
Как сообщали Українські Новини, в июле 2017 года официальный уровень безработицы снизился на 0,1 процентный пункт до 1,2%.
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