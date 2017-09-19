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Правительство Украины в 2018г планирует заимствовать 215 млрд грн, включая 42,4% за рубежом - проект госбюджета
13:59 18.09.2017 |
Кабинет министров Украины в 2018 году планирует государственные заимствования в рамках финансирования общего фонда государственного бюджета в объеме 214,961 млрд грн, в том числе внешние - 91,2 млрд грн.
Соответствующие показатели содержатся в приложении к проекту закона "О Государственном бюджете Украины на 2018 год", обнародованном на сайте Верховной Рады в понедельник.
В документе уточняется, что госбюджет на 2017 год предусматривает привлечение по итогам года 174,787 млрд грн, в том числе на внешнем рынке 70,88 млрд грн.
Правительство предполагает средневзвешенную ставку по внутренним заимствованиям на уровне 12% годовых, внешним - около 9% годовых. Вместе с тем, условия государственных заимствований могут меняться в зависимости от влияния внешних политических, экономических и военных факторов, указанно в документе.
Осуществление сверхплановых объемов государственных заимствований в 2018 году не предусмотрено.
В 2018 году также планируется привлечь 17 млрд грн от международных организаций в специальный фонд для финансирования проектов экономики и бюджетной сферы.
"Использование указанных средств будет отражено в специальном фонде государственного бюджета в разрезе главных распорядителей - получателей таких кредитов", - отмечено в документе.
Объем погашений государственного долга в следующем году оценивается в 175,725 млрд грн, в том числе внешнего - 61,701 млрд грн. Объем платежей по обслуживанию государственного долга прогнозируется в объеме 130,200 млрд грн, в том числе внешнего - 50,86 млрд грн.
Как уточняется в документе, увеличение расходов на обслуживание внутреннего госдолга произошло из-за сверхплановых заимствований с целью капитализации государственных банков и предоставления кредитов Фонду гарантирования вкладов физических лиц и финансирования дефицита государственного бюджета за счет внутренних государственных заимствований, а также стоимости долговых инструментов на внутреннем финансовом рынке. Увеличение расходов на обслуживание внешнего государственного долга обусловлено ростом прогнозного официального курса гривни к доллару США.
В документе также уточняется, что расчеты проведены с учетом проведения в октябре 2017 года долговой операции с облигациями внутреннего государственного займа в собственности Национального банка Украины.
Согласно расчетам общий объем госдолга в национальной валюте к концу 2018 года составит 1,999 трлн грн, или 61,5% ВВП. Гарантированный государством долг, рассчитанный в национальной валюте, составит 747,551 млрд грн. Государственный и гарантированный государством долг составит 84,6% ВВП.
Учитывая структуру государственных заимствований в 2017 году и прогнозных заимствований в 2018 году на конец 2018 года, доля внутреннего долга составит 37,6% от объема госдолга, а доля внешнего - 62,4%. Расчеты осуществлены с использованием прогнозного курса на конец года 30,1 грн/$1.
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