Кабмин намерен легализовать лотерейный бизнес

Кабинет Министров намерен легализовать лотерейный бизнес.

Об этом говорится в зарегистрированном 15 сентября законопроекте о госбюджете на 2018 год №7000, передают Українські Новини.

В частности, правительство заложило в доходной части госбюджета поступление в 2018 году 352,4 млн гривен от платы за выдачу лицензии на ведение хозяйственной деятельности по выпуску и проведению лотерей.

В пояснительной записке к документу указано, что в госбюджете заложены дополнительные поступления в объеме 1,9 млрд гривен от утверждения лицензионных условий по выпуску и проведению лотерей и установление размера платы за выдачу такой лицензии.

Для этого необходимо принять постановление правительства.

Как сообщали Українські Новини, в Украине лотерейный бизнес запрещен с 2009 года.