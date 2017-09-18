Кабмин предлагает Раде предусмотреть в доходах госбюджета-2018 22,5 млрд гривен от приватизации госимущества

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде предусмотреть в доходах государственного бюджета на 2018 год 22,5 млрд гривен от приватизации государственного имущества.

Об этом говорится в законопроекте №7000, зарегистрированном в парламенте 15 сентября, передают Українські Новини.

Согласно законопроекту, поступления от приватизации государственного имущества и другие поступления, непосредственно связанные с процессом приватизации и кредитования предприятий, предусмотрены в размере 22,5 млрд гривен.

В госбюджете-2017 доходы от приватизации заложены на уровне 17,1 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, Министерство финансов констатирует, что проект государственного бюджета на 2018 год предусматривает поступление 22 млрд гривен от приватизации.

В 2016 году ФГИ перечислил в государственный бюджет 188,9 млн гривен от приватизации государственного имущества, что составило 1,2% от запланированных 17,1 млрд гривен.