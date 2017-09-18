Кабмин предлагает Раде обязать НБУ перечислить в госбюджет 47,8 млрд гривен прибыли в 2018

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде обязать Национальный банк перечислить в государственный бюджет 47,8 млрд гривен прибыли в 2018 году.

Об этом говорится в зарегистрированном 15 сентября законопроекте о госбюджете на 2018 год №7000, передают Українські Новини.

"Установить, что в 2017 году Национальный банк Украины после подтверждения внешним аудитом и утверждения советом Национального банка Украины годовой финансовой отчетности и формирования Национальным банком резервов в порядке и размерах, определенных законом "О Национальном банке Украины", перечисляет в государственный бюджет Украины средства на общую сумму не менее 47,8 млрд гривен", - говорится в нем.

Средства будут перечисляться согласно графику, утвержденному Минфином.

Как сообщали Українські Новини, в 2015 году НБУ был обязан перечислить 60,5 млрд гривен прибыли в госбюджет страны, а в 2016 - 38 млрд гривен, 2017 - 44,4 млрд гривен.