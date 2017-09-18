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Кабмин предлагает Раде установить предельный размер госдолга на конец 2018 в 1,999 трлн гривен
13:04 18.09.2017 |
Кабинет Министров предлагает Верховной Раде установить предельный размер госдолга на конец 2018 года в сумме 1,999 трлн гривен.
Об этом говорится в зарегистрированном 15 сентября законопроекте №7000, передают Українські Новини.
Определить, что на 31 декабря 2018 года предельный объем государственного долга в сумме 1 999,347176 млрд гривен и предельный объем гарантированного государством долга в сумме 747 551,011 млн гривен.
Также устанавливается, что в 2018 году госгарантии в объеме до 24 млрд гривен могут предоставляться по решению Кабмина для обеспечения временного выполнения обязательств субъектов хозяйствования, которые привлекали кредиты для инвестиционных проектов.
Кроме того, госгарантии могут предоставляться на основании международных договоров под привлечение финансирования для инвестиционных, инфраструктурных и стратегических проектов.
Как сообщали Українські Новини, Кабмин предлагает Раде принять госбюджет-2018 с доходами 877 млрд гривен и расходами 948,1 мрлд гривен.
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