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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Потребительские настроения в Украине остаются стабильными четвертый месяц подряд

12:27 18.09.2017 |

Экономика

 

Потребительские настроения в августе 2017 года улучшились на 0,1 пункта по сравнению с июлем - до 58,6 (по шкале от 0 до 200), тогда как в годовом измерении рост этого показатель составил 4,9 пункта.

Такие данные ежемесячного исследования обнародовала компания GfK Ukraine.

"Индекс потребительских настроений украинцев стабильный уже четыре месяца подряд. Единственное ухудшение в августе касалось только оценки текущего состояния, что может быть связано с дополнительными расходами части населения в связи с началом учебного года", - отмечают аналитики компании.

Согласно пресс-релизу GfK Ukraine, индекс текущего состояния в месячном сравнении уменьшился на 2,7 пункта - до 50,9. При этом индекс текущего личного материального состояния составил 44,2, что на 3,1 пункта ниже июльского показателя. Индекс целесообразности крупных покупок снизился на 2,2 пункта - до 57,7.

В то же время, по данным исследования, позитивную динамику показал индекс экономических ожиданий, который к июлю увеличился на 1,9 пунктов до 63,8 в августе. Наиболее возрос индекс ожидаемого развития экономики страны в ближайшие пять лет - до 72,2, что на 2,3 пункта выше по сравнению с прошлым месяцем. На 2,2 пункта поднялся индекс ожидаемого роста экономики в ближайший год - до 57,8. На 1,2 пункта увеличился индекс ожидаемых изменений личного материального положения - до 61,2, отмечают авторы исследования.

Ожидания украинцев в отношении безработицы в августе более оптимистичны, чем в июле: показатель индекса ожидаемой динамики безработицы упал на 6 пунктов - до 134,8. Без ощутимых изменений остался индекс инфляционных ожиданий - снизился на 0,6 пункта, до 185,5. Незначительно улучшился индекс девальвационных ожиданий: он упал на 1 пункт - до 143,4.

Как сообщалось, в июле 2017 года потребнастроения украинцев ухудшились на 0,8 пункта по сравнению с июньскими показателями - до 58,5, однако к июню-2016 этот показатель вырос на 8,4 пукнта.

GfK Ukraine проводит исследования домашних хозяйств для определения потребительских настроений в Украине с июня 2000 года. В ходе исследования опрашивается 1 тыс. респондентов.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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