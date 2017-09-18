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Порошенко ввел в действие решение СНБО с предложениями в госбюджет-2018 в части обеспечения нацбезопасности и обороны
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ №278/2017 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 13 сентября 2017 года "О предложениях к проекту закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2018 год" по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины".
Как сообщается на сайте главы украинского государства, соответствующим указом глава государства ввел в действие соответствующее решение СНБО. Контроль над его выполнением возложен на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова.
СНБО поручил Кабинету министров Украины предусмотреть в проекте закона о госбюджете на 2018 год расходы на обеспечение национальной безопасности и обороны Украины в объеме не менее 5% от валового внутреннего продукта для сектора безопасности и обороны Украины. При этом финансирование потребностей сектора безопасности и обороны Украины должно быть предусмотрено в объеме не менее 165 млрд 372,3 млн грн, в том числе не менее 158 млрд 997,3 млн грн - из общего фонда госбюджета и 6 млрд 375 млн грн - из специального фонда госбюджета.
В частности, для Министерства обороны Украины в 2018 году должно быть предусмотрено финансирование за счет средств общего фонда Госбюджета в объеме 81 млрд 689,2 млн грн, а за счет средств специального фонда - в объеме 1 млрд 625,3 млн грн.
На финансирование Национальной гвардии Украины в 2018 году должно быть предусмотрено финансирование за счет средств общего фонда госбюджета в объеме 10 млрд 354 млн грн, за счет средств спецфонда - в объеме 739,0 млн гривен.
Правительство должно предусмотреть также финансирование Национальной полиции Украины в объеме 24 млрд 277,2 млн грн за счет средств общего фонда госбюджета и 90 млн гривен - за счет средств спецфонда госбюджета.
Администрации Государственной пограничной службы Украины в 2018 году должно быть выделено финансирование в объеме 9 млрд 10,6 млн грн за счет средств общего фонда госбюджета и 33,2 млн - за счет средств спецфонда. Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) должно быть предусмотрено финансирование в объеме 9 млрд 774,6 млн грн из общего фонда и 969,4 млн грн - из спецфонда госбюджета 2018 года.
В государственном бюджете на 2018 год на финансирование Службы безопасности Украины (СБУ) должно быть предусмотрено 7 млрд 491,1 млн грн за счет средств общего фонда и 160,9 млн грн - за счет средств спецфонда.
Правительству также поручено рассмотреть вопрос финансирования в 2018 году Государственной целевой программы создания и освоения производства боеприпасов и продуктов специальной химии на период до 2021 года и государственной целевой программы реформирования и развития оборонно-промышленного комплекса на период до 2021 года в объеме 0,5% от валового внутреннего продукта (но не менее 6 млрд грн) сверх объема расходов на финансирование сектора безопасности и обороны, определенного Концепцией развития сектора безопасности и обороны Украины, утвержденной указом президента №92 от 14 марта 2016 года.
Кабмин должен также планировать ежегодно расходы на финансирование органов сектора безопасности и обороны за счет спецфонда госбюджета в соответствии с поданными ими обоснованными предложениями.
Начиная с 2018 года правительство должно оставлять в полном объеме поступления в специальный фонд госбюджета для финансирования потребностей органов сектора безопасности и обороны Украины, обеспечивших такие поступления.
Также в 2018 году должны быть приняты меры по обеспечению первоочередного финансирования деятельности субъектов сектора безопасности и обороны Украины по следующим приоритетным направлениям: усиление системы противовоздушной обороны государства и возможностей авиации Воздушных сил Вооруженных сил Украины; реализация государственной политики в сфере кибербезопасности, выполнение мер по развитию и модернизации специальной связи и защите информации; выполнение Национальной разведывательной программы на 2016-20гг; усиление контрразведывательной защиты и борьбы с терроризмом и диверсионной деятельностью; проведение интенсивной боевой подготовки частей и подразделений ВСУ и других законных военных формирований; обустройство госграницы Украины; реализация социальных гарантий военнослужащих, в первую очередь увеличение в структуре денежного обеспечения военнослужащих удельного веса должностных окладов и окладов по военным званиям.
Правительству поручено подготовить в 10-дневный срок после вступления в силу закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2018 год" проект основных показателей государственного оборонного заказа на 2018-20 годы и подать его на рассмотрение СНБО.
Кроме того, Кабмин должен до 1 ноября 2017 года рассмотреть вопрос введения механизма льготных ипотечных кредитов для обеспечения жильем военнослужащих, лиц рядового и начальственного состава и членов их семей.
Официальный курс НБУ, установленный на 18 сентября 2017 года: 26,224 грн/$1.
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