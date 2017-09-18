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Экс-министр финансов Яресько намерена вернуться в Украину после окончания работы в Пуэрто-Рико
Экс-министр финансов Наталья Яресько намерена вернуться в Украину после окончания работы в Пуэрто-Рико.
Об этом она сообщила журналистам в кулуарах Ялтинской европейской стратегии (YES), передают Українськi Новини.
"Конечно. Домой. Обязательно", - ответила Яресько на вопрос, собирается ли она вернуться в Украину после окончания работы в Пуэрто-Рико.
Как сообщали Українські Новини, в марте 2017 года Яресько назначена исполнительным директором совета по финансовому управлению и контролю для Пуэрто-Рико.
Яресько работала министром финансов Украины с декабря 2014 по апрель 2016 года.
По состоянию на конец 2015 года Яресько в Украине владела 2 земельными участками площадью 3 и 6,9 тыс. кв. м, а также в совместной собственности - жилым домом площадью 1 267,5 кв. м.
В июле Администрация Президента отказалась обнародовать информацию о сохранении или лишении гражданства Украины бывших чиновников Натальи Яресько, Александра Квиташвили, Хатии Деканоидзе, Эки Згуладзе, Давида Сакварелидзе и Айвараса Абромавичуса.
Порошенко предоставил Яресько украинское гражданство в декабре 2014 года, и она должна была в течение 2 лет отказаться от американского гражданства.
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