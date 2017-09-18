Экс-министр финансов Яресько намерена вернуться в Украину после окончания работы в Пуэрто-Рико

Экс-министр финансов Наталья Яресько намерена вернуться в Украину после окончания работы в Пуэрто-Рико.

Об этом она сообщила журналистам в кулуарах Ялтинской европейской стратегии (YES), передают Українськi Новини.

"Конечно. Домой. Обязательно", - ответила Яресько на вопрос, собирается ли она вернуться в Украину после окончания работы в Пуэрто-Рико.

Как сообщали Українські Новини, в марте 2017 года Яресько назначена исполнительным директором совета по финансовому управлению и контролю для Пуэрто-Рико.

Яресько работала министром финансов Украины с декабря 2014 по апрель 2016 года.

По состоянию на конец 2015 года Яресько в Украине владела 2 земельными участками площадью 3 и 6,9 тыс. кв. м, а также в совместной собственности - жилым домом площадью 1 267,5 кв. м.

В июле Администрация Президента отказалась обнародовать информацию о сохранении или лишении гражданства Украины бывших чиновников Натальи Яресько, Александра Квиташвили, Хатии Деканоидзе, Эки Згуладзе, Давида Сакварелидзе и Айвараса Абромавичуса.

Порошенко предоставил Яресько украинское гражданство в декабре 2014 года, и она должна была в течение 2 лет отказаться от американского гражданства.