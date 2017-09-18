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Данилюк об итогах Road show украинских еврооблигаций: Мы встретились с более чем 150 инвесторами в Нью-Йорке, Лондоне и Бостоне
08:23 18.09.2017 |
"Мы встретились с более чем 150 инвесторами в Нью-Йорке, Лондоне и Бостоне", - сообщил министр финансов Александр Данилюк об итогах Road show украинских еврооблигаций на брифинге в кулуарах Ялтинской европейской стратегии (YES), передают Українськi Новини.
Министр отметил, что Украина впервые провела Road show за последние 7 лет.
Данилюк подчеркнул, что за счет привлечения средств с помощью еврооблигаций Украина рассчитывает снизить долговую нагрузку на бюджет, и оценил нынешние обязательства Украины как дорогие.
Он добавил, что пока не имеет права разглашать подробности по евроооблигациям и пообещал провести отдельную конференцию по этому поводу.
Как сообщали Українські Новини, 15 сентября Президент Петр Порошенко сообщил, что Украина намерена завершить размещение еврооблигаций до 23 сентября.
В начале сентября Министерство финансов объявило о готовности выкупить еврооблигации со сроком обращения до 2019 и 2020 годов за счет выпуска новых ценных бумаг.
Минфин сообщил, что готов в рамках оферты выкупить все еврооблигации с погашением в 2019 году.
Максимальный объем выкупа евробондов со сроком обращения до 2020 года ограничен суммой в 1,5 млрд долларов.
Цена выкупа еврооблигаций с погашением в 2019 году установлена на уровне 106% номинала, в 2020 году - 106,75% номинала.
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