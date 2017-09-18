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Данилюк позитивно оценивает итоги визита первого замдиректора МВФ Липтона в Украину
08:20 18.09.2017 |
Министр финансов Александр Данилюк позитивно оценивает итоги визита в Украину первого заместителя директора Международного валютного фонда Дэвида Липтона.
Об этом он сообщил на брифинге на Ялтинской европейской стратегии (YES), передают Українськi Новини.
"Господин Липтон прибыл в Украину по моему приглашению. Господин Липтон приехал, чтобы предоставить необходимую поддержку в проведении реформ со стороны фонда. Это позитивный визит. У нас есть открытые вопросы, которые мы в ближайшее время закроем. Ожидаем приезда миссии", - сказал министр.
Данилюк подчеркнул, что украинские власти уже около 2 недель обсуждают с МВФ параметры проекта госбюджета.
Как сообщали Українські Новини, 12-13 сентября Липтон в Киеве провел переговоры с Президентом Петром Порошенко, премьером Владимиром Гройсманом, руководством Минфина и другими представителями власти.
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