Данилюк позитивно оценивает итоги визита первого замдиректора МВФ Липтона в Украину

Министр финансов Александр Данилюк позитивно оценивает итоги визита в Украину первого заместителя директора Международного валютного фонда Дэвида Липтона.

Об этом он сообщил на брифинге на Ялтинской европейской стратегии (YES), передают Українськi Новини.

"Господин Липтон прибыл в Украину по моему приглашению. Господин Липтон приехал, чтобы предоставить необходимую поддержку в проведении реформ со стороны фонда. Это позитивный визит. У нас есть открытые вопросы, которые мы в ближайшее время закроем. Ожидаем приезда миссии", - сказал министр.

Данилюк подчеркнул, что украинские власти уже около 2 недель обсуждают с МВФ параметры проекта госбюджета.

Как сообщали Українські Новини, 12-13 сентября Липтон в Киеве провел переговоры с Президентом Петром Порошенко, премьером Владимиром Гройсманом, руководством Минфина и другими представителями власти.