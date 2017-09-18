Украина рассчитывает привлечь на внешних рынках заимствований $2 млрд в 2018 и $2 млрд в 2019, - Данилюк

Украина рассчитывает привлечь на внешних рынках заимствований 2 млрд долларов в 2018 году и 2 млрд долларов в 2019 году.

Об этом сообщил министр финансов Александр Данилюк на брифинге на Ялтинской европейской стратегии (YES), передают Українськi Новини.

"Мы планируем, и это есть в программе МВФ, привлечь 2 млрд долларов в 2018 году и в 2019 - еще 2 млрд долларов. Это наш ориентир. Конечно, суммы в итоге могут отличаться", - сказал министр.

Как сообщали Українські Новини, Президент Петр Порошенко 15 сентября сообщил, что Украина намерена завершить размещение еврооблигаций до 23 сентября.