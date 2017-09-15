Отмена платы за роуминг с ЕС приведет к росту тарифов - Киевстар

Соглашение об отмене роуминговых платежей со странами Евросоюза приведет к росту тарифов внутри Украины.

Об этом во время конференции Ялтинской экономической стратегии сообщил президент "Киевстара" Петр Чернышев в комментарии корреспонденту "Европейской правды".

"Конечно, мы негативно относимся к этому. Роуминг - это не главная, но существенная часть наших доходов. Если эти доходы исчезнут, нам придется искать на внутреннем рынке компенсацию этих средств", - сказал он.

При этом Чернышев уверен, что в ближайшей перспективе отмены роуминга для Украины не будет.

"Страны ЕС договаривались об этой отмене 10 лет. Поэтому, даже если мы сейчас приступим к таким переговорам, это займет не один год", - добавил он.

Напомним, чиновники ЕС обсуждают прекращения роуминговых платежей для Украины, Молдовы и Грузии как долгосрочную цель, дискуссия по этому вопросу состоится на саммите Восточного партнерства в ноябре.

15 июня 2017 г. на территории ЕС была отменена плата за роумнинг.