Финансовые новости
- |
- 15.09.17
- |
- 14:39
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Отмена платы за роуминг с ЕС приведет к росту тарифов - Киевстар
13:34 15.09.2017 |
Соглашение об отмене роуминговых платежей со странами Евросоюза приведет к росту тарифов внутри Украины.
Об этом во время конференции Ялтинской экономической стратегии сообщил президент "Киевстара" Петр Чернышев в комментарии корреспонденту "Европейской правды".
"Конечно, мы негативно относимся к этому. Роуминг - это не главная, но существенная часть наших доходов. Если эти доходы исчезнут, нам придется искать на внутреннем рынке компенсацию этих средств", - сказал он.
При этом Чернышев уверен, что в ближайшей перспективе отмены роуминга для Украины не будет.
"Страны ЕС договаривались об этой отмене 10 лет. Поэтому, даже если мы сейчас приступим к таким переговорам, это займет не один год", - добавил он.
Напомним, чиновники ЕС обсуждают прекращения роуминговых платежей для Украины, Молдовы и Грузии как долгосрочную цель, дискуссия по этому вопросу состоится на саммите Восточного партнерства в ноябре.15 июня 2017 г. на территории ЕС была отменена плата за роумнинг.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Дэвид Липтон, МВФ: У Украины есть риски отката назад
|Пять фактов о строительном буме в Киеве: стоит ли ждать обвала цен на квартиры
|Порошенко надеется на создание антикоррупционной палаты в следующем месяце
|Минфину России поручили отказаться от «гуманитарной поддержки» Донбасса
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Общая стоимость активов НПФ Украины в I пол.-2017 возросла на 12,4% - Нацкомфинуслуг
|Украинские проекты уже собрали около $2 млн на краудфандинговых площадках в 2017г - UVCA
|Отмена платы за роуминг с ЕС приведет к росту тарифов - Киевстар
|Рост цен на ДТ и бензины 15 сентября приостановился
|Цена автогаза 15 сентября опустилась ниже 15 грн
|Дэвид Липтон, МВФ: У Украины есть риски отката назад
|Продолжение транзита газа через Украину после 2020г является приоритетом для ЕС - вице-президент ЕК Шефчович
Это интересно
|Дополненная реальность: удастся ли Apple реализовать амбиции?
|Предвестник будущего Kia Proceed — это фастбек с парфюмерией внутри
|Новый Renault Megane RS получил полноуправляемое шасси и «робот»
|Электрокроссовер VW научили открывать двери голосовыми командами
|Apple Watch series 3 получили модуль сотовой связи
|Компания Renault встроила электрокар в умный дом
|iPhone 8 и 8 Plus — снова в стеклянном корпусе