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Продолжение транзита газа через Украину после 2020г является приоритетом для ЕС - вице-президент ЕК Шефчович
11:57 15.09.2017 |
Украина имеет огромный потенциал стать значительным энергетическим узлом или хабом, и ЕС готов поддержать сохранение важной роли страны в транзите российского природного газа в Европу, считает вице-президент Европейской комиссии по вопросам энергетического союза Марош Шефчович.
"Продолжение транзита газа через Украину после 2020 года (после окончания контракта "Нафтогаза Украины" с "Гапромом" - ИФ) - это приоритет для ЕС", - сказал он на 14-й ежегодной конференции YES в Киеве в пятницу.
По словам М.Шефчовича, важно также совместно работать над повышением энергоэффективности украинской экономики, разведкой природного газа, ростом двусторонней торговли, уже получившей толчок в связи со вступлением в силу Зоны свободной торговли с ЕС.
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