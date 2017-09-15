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Порошенко ожидает успешного размещения еврооблигаций Украины
10:53 15.09.2017 |
Украина на следующей неделе завершает размещение первого после длительного перерыва размещения еврооблигаций на международном рынке, его результаты покажут высокий интерес международных инвесторов к стране, ожидает президент Украины Петр Порошенко.
"На следующей неделе завершаем размещение. Думаю, все будет хорошо... Доллар, евро, фунт и любая другая валюта голосуют за Украину", - сказал он на 14-й ежегодной конференции YES в Киеве в пятницу.
П.Порошенко, сославшись на недавние встречи с бизнесом, добавил, что в следующем году ожидается 30%-ный рост инвестиций в Украину. По его словам, созданные для инвестиций в Украину пять инвестфондов, с которым он беседовал, наполнены.
Как сообщалось, Министерство финансов Украины вечером 7 сентября объявило на веб-сайте Ирландской фондовой биржи (ISE) о готовности выкупить еврооблигации со сроком обращения до 2019 и 2020 гг. за счет выпуска новых ценных бумаг. В рамках оферты Минфин готов выкупить все находящиеся в обращении еврооблигации-2019. Максимальный объем выкупа евробондов-2020 ограничен суммой $1,5 млрд за вычетом одобренных заявок по выкупу еврооблигаций-2019.
По данным министерства, общий объем находящихся в обращении еврооблигаций-2019 составляет $1 млрд 822,243 млн, еврооблигаций-2020 - $1 млрд 779,837 млн.
Цена выкупа еврооблигаций с погашением в 2019 году установлена на уровне 106% номинала, в 2020 году - 106,75% номинала. Вместе с основной суммой инвесторам будут выплачены начисленные проценты.
Срок предложения истекает 15 сентября в 22:00 по лондонскому времени. В то же время дата и время могут претерпеть изменения.
Ценные бумаги будут выкупаться за счет новых еврооблигаций, выпуск которых будет анонсирован в этот же или на следующий день. Роад-шоу новых бумаг проводится с 11 по 15 сентября в основных финансовых центрах.
Предполагается, что финальный расчет с инвесторами будет осуществлен до 27 сентября 2017 года.
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