НБУ ожидает завершение переговоров по репрофайлингу ОВГЗ в ближайшее время

Национальный банк ожидает завершение переговоров по репрофайлингу облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в ближайшее время.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий, передают Українські Новини.

"Переговоры находятся на зрелой стадии. Думаю, в ближайшее время мы уже выйдем с результатами", - сказал он.

24 мая Кабинет Министров одобрил согласованный с НБУ репрофайлинг принадлежащих ему ОВГЗ суммарным номинальным объемом 377,9 млрд гривен, который предполагает реструктуризацию этого долга до 2047 года и равномерное его погашение примерно по 13 млрд гривен в год.

Ожидалось, что в собственности Нацбанка останутся уже выпущенные ОВГЗ на сумму 151,12 млрд гривен.

Процентная ставка по новым облигациям определялась на уровне инфляции за последние 12 месяцев плюс 1,5 процентных пункта (п.п.).

В случае дефляции доход выплачивался по ставке 1,5% годовых.

9 августа Кабмин принял решение отменить операцию по репрофайлингу ОВГЗ в портфеле Национального банка.

Как сообщали Українські Новини, в начале сентября министр финансов Александр Данилюк в интервью Українським Новинам сообщил, что Министерство финансов достигло договоренности с Национальным банком о репрофайлинге облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).