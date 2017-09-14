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НБУ ожидает завершение переговоров по репрофайлингу ОВГЗ в ближайшее время
15:04 14.09.2017 |
Национальный банк ожидает завершение переговоров по репрофайлингу облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в ближайшее время.
Об этом в ходе пресс-конференции заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий, передают Українські Новини.
"Переговоры находятся на зрелой стадии. Думаю, в ближайшее время мы уже выйдем с результатами", - сказал он.
24 мая Кабинет Министров одобрил согласованный с НБУ репрофайлинг принадлежащих ему ОВГЗ суммарным номинальным объемом 377,9 млрд гривен, который предполагает реструктуризацию этого долга до 2047 года и равномерное его погашение примерно по 13 млрд гривен в год.
Ожидалось, что в собственности Нацбанка останутся уже выпущенные ОВГЗ на сумму 151,12 млрд гривен.
Процентная ставка по новым облигациям определялась на уровне инфляции за последние 12 месяцев плюс 1,5 процентных пункта (п.п.).
В случае дефляции доход выплачивался по ставке 1,5% годовых.
9 августа Кабмин принял решение отменить операцию по репрофайлингу ОВГЗ в портфеле Национального банка.
Как сообщали Українські Новини, в начале сентября министр финансов Александр Данилюк в интервью Українським Новинам сообщил, что Министерство финансов достигло договоренности с Национальным банком о репрофайлинге облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).
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Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабинета министров Украины по результатам встречи премьера, президента Петра Порошенко с представителями ведущих компаний Украины при участии руководства Генеральной прокуратуры и правоохранительных органов.
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