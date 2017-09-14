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Нацбанк Украины ухудшил прогноз инфляции на 2017 год
15:00 14.09.2017 |
Инфляция в Украине в 2017 году составит более 9,1%, которые ранее прогнозировал Национальный банк Украины (НБУ), сообщил заместитель главы правления центробанка Олег Чурий.
"В этом году инфляция снизится медленнее, чем предполагалось в июльском прогнозе, составлявшем 9,1%. Соответственно, инфляция более существенно отклонится от центральной точки целевого диапазона 8% +/- 2 процентных пункта на конец 2017 года", - сказал он на пресс-конференции в Киеве в четверг.
В то же время Нацбанк пока не называет новый прогноз роста потребительских цен в текущем году.
По словам зампреда НБУ, в последние месяцы выросли риски усиления фундаментального давления на цены в среднесрочной перспективе, в частности со стороны спроса. "Потребление, которое и так заметно оживляется на фоне повышения заработных плат, может получить дополнительный стимул в результате увеличения бюджетных расходов и пенсионных выплат в течение следующих месяцев", - сказал О.Чурий.
Он добавил, что высокие текущие показатели роста цен могут спровоцировать изменение тренда улучшение инфляционных ожиданий, наблюдавшийся в течение последних двух лет.
В то же время О.Чурий заявил, что НБУ прогнозирует замедление годовой инфляции к концу 2017 года.
"В период к концу года показатель инфляции в годовом измерении приобретет тенденцию к замедлению. Прежде всего, из-за высокой базы сравнения прошлого года, ожидаемой умеренной волатильности обменного курса и угасания эффектов "инфляционных сюрпризов", - сказал он.
Как сообщалось, Нацбанк в конце января 2017 года скорректировал прогноз инфляции на текущий год с 8% до 9,1% при целевом уровне этого показателя в диапазоне 8%+/- 2 п.п. Правительство в конце мая ухудшило прогноз инфляции на 2017 год с 8% до 11,2%.
По данным Госстата, потребительские цены в Украине в августе снизились на 0,1%, однако в годовом измерении (по отношению к аналогичному периоду прошлого года) инфляция ускорилась до 16,2%, а с начала года составила 8,1%.
Рост потребительских цен в Украине в 2016 году замедлился до 12,4% с 43,3% в 2015 году и 24,9% в 2014 году, совпав с прогнозами Нацбанка и правительства.
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Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабинета министров Украины по результатам встречи премьера, президента Петра Порошенко с представителями ведущих компаний Украины при участии руководства Генеральной прокуратуры и правоохранительных органов.
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