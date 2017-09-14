В августе поступления от крупных налогоплательщиков увеличились на 23,7% до 29,8 млрд гривен, - ГФС

Государственная фискальная служба (ГФС) заявляет, что в августе поступления от крупных налогоплательщиков увеличились на 23,7% или на 5,7 млрд гривен до 29,8 млрд гривен по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом говорится в сообщении службы, передают Українські Новини.

Доля налоговых платежей крупного бизнеса составила 58% от общего сбора госбюджета налоговых платежей по Украине.

В разрезе основных налогов в госбюджет поступило налога на прибыль 11,7 млрд гривен, НДС - 8,6 млрд гривен, акцизного налога - 5,6 млрд гривен.

Отмечается рост поступлений по налогу на прибыль в августе текущего года по сравнению с августом 2016 на 3,7 млрд гривен или на 45,5%.

Как сообщали Українські Новини, в июле поступления от крупных налогоплательщиков увеличились на 23,3% до 18 млрд гривен.