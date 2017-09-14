Финансовые новости
- |
- 14.09.17
- |
- 10:45
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
В августе поступления от крупных налогоплательщиков увеличились на 23,7% до 29,8 млрд гривен, - ГФС
09:25 14.09.2017 |
Государственная фискальная служба (ГФС) заявляет, что в августе поступления от крупных налогоплательщиков увеличились на 23,7% или на 5,7 млрд гривен до 29,8 млрд гривен по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом говорится в сообщении службы, передают Українські Новини.
Доля налоговых платежей крупного бизнеса составила 58% от общего сбора госбюджета налоговых платежей по Украине.
В разрезе основных налогов в госбюджет поступило налога на прибыль 11,7 млрд гривен, НДС - 8,6 млрд гривен, акцизного налога - 5,6 млрд гривен.
Отмечается рост поступлений по налогу на прибыль в августе текущего года по сравнению с августом 2016 на 3,7 млрд гривен или на 45,5%.
Как сообщали Українські Новини, в июле поступления от крупных налогоплательщиков увеличились на 23,3% до 18 млрд гривен.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Порошенко скоординировал с генсекретарем ОБСЕ подходы по размещению миротворцев ООН в зоне АТО
|НБУ 13 сентября продал $6 млн через запрос лучшего курса
|Зачем Путину напоминают о преступлениях в Сирии
|Банки стали активнее кредитовать население
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Золото дешевеет перед статистикой по инфляции в США
|В августе поступления от крупных налогоплательщиков увеличились на 23,7% до 29,8 млрд гривен, - ГФС
|Стоимость нефти снижается 14 сентября в рамках коррекции после значительного роста накануне
|Нефть продолжает расти 13 сентября на данных о запасах топлива в США, Brent торгуется у $54,5 за баррель
|Цена дизтоплива в опте 13 сентября незначительно снизилась
|Налоговый долг Укрнафты с мая вырос на 1 млрд грн, – ГФС
|Стокгольмский суд заслушает иск Коломойского к Украине на $4,7 млрд в начале 2018
Это интересно
|Самый внедорожный Land Rover Discovery оснастили 525-сильным V8
|В Дубае построят первый в мире подводный курорт
|Audi Aicon: пятиметровый автомобиль без руля, педалей и подушек безопасности
|Новый прототип BMW проедет без зарядки 600 километров
|Компания Mercedes-AMG официально представила гиперкар Project One
|Машины научатся определять любителей «смсить» за рулем
|Xiaomi представила конкурента MacBook Pro на новых процессорах Intel