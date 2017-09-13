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Кабмин утвердил программу поддержки фермерства на 2018-2020 годы
13:05 13.09.2017 |
Кабинет министров Украины утвердил концепцию развития фермерских хозяйств и сельскохозяйственных операций в Украине. Соответствующее решение было принято сегодня на заседании правительства, передает корреспондент РБК-Украина.
"Мы обеспечим один миллиард гривен целевой поддержки украинского фермерства, в том числе на возрождение животноводства и создание необходимых условий небольших фермерских хозяйств для своего развития", - заявил премьер-министр Владимир Гройсман.
По его словам, все расходы будут обеспечены в проекте государственного бюджета на 2018 год. В свою очередь первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк отметил, что программа рассчитана на 2018-2020 годы.
"В условиях повышения эффективности фермерских хозяйств, государство дополнительно может получать до 15 млн тонн урожая. А реализация программных положений позволит за три года в 5 раз увеличить количество рабочих мест на селе, ежегодно на 10% обновлять парк техники, прежде всего за счет использования техники отечественного производства, увеличить площади посевов под органические культуры и нарастить количество животных комплексов", - сообщает пресс-служба Кабмина.
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