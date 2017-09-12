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Кабмин ожидает перевыполнения плана по таможенным поступлениям в госбюджет-2017 на 50 млрд гривен
11:48 12.09.2017 |
Кабинет Министров ожидает перевыполнение плана по таможенным поступлениям в государственный бюджет в 2017 году на 50 млрд гривен.
Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман на брифинге в ходе ознакомления с капитальным ремонтом дороги "Киев - Знаменка", передают Українські Новини.
"Помните, я обещал в прошлом году, что мы видим на таможне ресурс от 35 до 50 млрд (гривен) который, возможно, где-то расходился по карманам. Я вам хочу подчеркнуть, что в этом году мы планируем перевыполнение таможни где-то на 50 млрд (гривен). Это означает, что эти средства, о которых я говорил, мы начали доставать из теневых схем и направлять в бюджет страны", - сказал Гройсман.
Он отметил, что в рамках эксперимента с начала года с сумм перевыполнение плана по таможенным поступлениям правительство уже направило на строительство и ремонт дорог 8 млрд гривен и до конца года эта сумму увеличится более чем до 12 млрд гривен.
Премьер добавил, что в 2017 году на строительство и ремонт дорог за счет средств госбюджета планируется направить 30 млрд гривен, а в 2018 году - 40 млрд гривен.
Гройсман допустил, что в случае согласования с Верховной Радой, в 2018 году может быть продолжена практика отчисления части средств от перевыполнения таможней плана по поступлениям в госбюджет на дороги через дорожный фонд.
Как сообщали Українські Новини, по данным Государственной фискальной службы (ГФС),
в январе-июле таможенные поступления по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличились на 36,8%, или на 45,6 млрд гривен до 169,4 млрд гривен при запланированных 148,4 млрд гривен (больше плана на 21 млрд гривен).
В течение января-июля 2017 в рамках эксперимента по перечислению на реконструкцию дорог 50% от перевыполнения поступлений таможенных платежей ГФС перечисили 8 млрд гривен.
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