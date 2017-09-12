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В январе-августе Минфин привлек в госбюджет 22 млрд гривен и $547 млн за счет размещения ОВГЗ
10:34 12.09.2017 |
Министерство финансов в январе-августе привлекло в государственный бюджет 21,998 млрд гривен и 547 млн долларов за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа.
Об этом свидетельствуют отчетные данные Национального банка, передают Українські Новини.
В августе Минфин привлек в госбюджет - 2,138 млрд гривен и 351 млн долларов за счет размещения гривневых и долларовых гособлигаций.
За 8 месяцев всего ведомство разместило ОВГЗ на 22 млрд гривен и 547 млн долларов.
Средневзвешенная доходность по гривневым бумагам составила 14,9% годовых, по валютным - 5,4%.
Как сообщали Українські Новини, по итогам 2016 года Минфину удалось привлечь 37 млрд гривен за счет размещения гривневых ОВГЗ, 3 млрд долларов и 141 млн евро - от продажи валютных гособлигаций.
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