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В январе-августе приватизация принесла бюджету 1,5 млрд гривен
17:03 11.09.2017 |
В январе-августе Фонд государственного имущества (ФГИ) перечислил в государственный бюджет 1,522 млрд гривен от приватизации государственного имущества.
Об этом Українським Новинам сообщил представитель ФГИ.
Всего в 2017 году предусмотрено 17,1 млрд гривен поступлений в госбюджет от приватизации госимущества; таким образом, план за год выполнен на 8,9%.
Данные предоставлены по состоянию на 1 сентября.
Как сообщали Українські Новини, в январе-июле Фонд государственного имущества (ФГИ) перечислил в государственный бюджет 187,248 млн гривен от приватизации государственного имущества.
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