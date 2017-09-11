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В январе-августе дивиденды от госпакетов акций принесли госбюджету 917,4 млн гривен
16:59 11.09.2017 |
В январе-августе дивиденды, начисленные на акции, находящиеся в государственной собственности, принесли государственному бюджету 917,4 млн гривен.
Об этом Українським Новинам сообщил представитель Фонда государственного имущества.
Данные предоставлены по состоянию на 1 сентября.
На 2017 год план по поступлению дивидендов в госбюджет не установлен.
Как сообщали Українські Новини, в январе-июле дивиденды, начисленные на акции, находящиеся в государственной собственности, принесли государственному бюджету 917,333 млн гривен.
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