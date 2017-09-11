Финансирование операций, связанных с международной торговлей, составляет до 5% кредитного портфеля украинских банков - ЕБРР

Финансирование операций, связанных с международной торговлей, составляет около 4-5% кредитного портфеля украинских банков, сообщил старший банкир Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), директор финансового департамента в Украине Александр Павлов.

"В портфеле украинских банков, по нашей оценке, не более 4-5% составляет финансирование операций, связанных с международной торговлей. Учитывая, насколько важную роль в Украине в целом играет международная торговля, что страна - крупный экспортер и импортер, этого, конечно, недостаточно", - сказал он в понедельник на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина", посвященной Украинскому форуму по вопросам торгового финансирования на тему "Тенденции торговли между Украиной, Азией и странами Ближнего Востока".

При этом А.Павлов отметил, что банковские риски и риски компаний в Украине контрагентами оцениваются как высокие.

"Если посмотреть на разные рейтинги ведения бизнеса и логистики осуществления международных операций, рейтинги по скорости и качеству осуществления растаможивания товаров, то Украина, к сожалению, находится далеко не в первых рядах. Все это не способствует активному развитию торговли, это препятствует ему. Изменения в этой сфере, конечно, являются основными условиями того, что торговля Украины с другими странами будет процветать, украинские компании получат выгодные дешевые условия финансирования - такие, как в развитых европейский странах", - сказал он.

Отвечая на вопрос агентства относительно планов по развитию программы торгового финансирования (TFP) ЕБРР в Украине, А.Павлов сообщил, что в текущем году банки-участники программы могут показать результаты на уровне 2016 года.

"В этом году наши планы не снижаются, мы, наверное, на те же цифры выйдем к концу года. Однозначно, видим со стороны банков увеличение активности по кредитованию в целом и по финансированию торговли, в частности", - сказал он.

В рамках программы TFP ЕБРР выдает гарантии международным подтверждающим банкам и тем самым берет на себя политические и коммерческие платежные риски по сделкам финансирования экспортно-импортных операций, заключаемым банками-участниками программы в странах операций ЕБРР.

В 2016 году в Украине было проведено 230 сделок по программ содействия торговли на сумму около EUR 300 млн, благодаря чему она стала одной из самых активных из участвующих в программе стран. Всего в 2016 году по этой программе была предоставлена поддержка 1,359 тыс. сделкам по финансированию торговли в странах региона на общую сумму EUR1,45 млрд.

По данным ЕБРР, с начала запуска программы в 1999 году в Украине предоставлена поддержка более чем в 2,1 тыс. торговых сделок на общую сумму почти EUR2,4 млрд.

ЕБРР - крупнейший финансовый инвестор в Украине. С начала своей деятельности в стране, с 1993 года, банк выделил через 380 проектов в общей сложности почти EUR12,1 млрд.

