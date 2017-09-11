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Минфин намерен упростить регистрацию налоговых накладных для агробизнеса
14:50 11.09.2017 |
Министерство финансов намерено упростить регистрацию налоговых накладных для аграрных компаний.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передают Українські Новини.
Минфин разработал решение, которое предупредит возникновение трудностей у плательщиков аграрного сектора при регистрации налоговых накладных.
Данное решение было принято, поскольку было зафиксирована тенденция к росту процента приостановленных накладных агропредпринимателей.
"Система приостановки регистрации рисковых налоговых накладных позволяет предупреждать миллиардные скрутки с НДС и не позволяет недобросовестным плательщикам получать неправомерные налоговые кредиты. Но иногда система срабатывает по налоговым накладным честного бизнеса, в том числе представителей сельскохозяйственной сферы", - сообщает Минфин.
По данным ведомства, наблюдается значительный рост приостановленных налоговых накладных поданных представителями аграрного сектора: в июне - 5% от общего количества остановленных накладных, в июле - 18%, в августе - 29%.
Для упрощения процесса регистрации Минфин разработал такие изменения в критерии: все плательщики могут предоставить документы (технологическую карту) до совершения сделки, и она будет рассмотрена в течение 10 рабочих дней.
Если эта карта по установленной форме будет учтена ГФС, налоговые накладные / расчеты корректировки по этой операции останавливаться не будут.
Для плательщиков агросектора технологическая карта будет учитываться автоматически без рассмотрения ГФС: если плательщик внесен в реестр получателей бюджетной дотации; если плательщик применял спецрежим налогообложения на 31 декабря 2016 года; если плательщики имеют общую площадь собственной или арендованной земельного участка более 200 га включительно по состоянию на 1 января 2017 года.
По мнению Минфина, по результатам утвержденных изменений, честные плательщики сельскохозяйственного сектора смогут регистрировать накладные остановок.
Как сообщали Українські Новини, с 1 июля Государственная фискальная служба (ГФС) запустила электронную систему управления рисками при администрировании НДС, которая автоматически останавливает регистрацию рисковых налоговых накладных.
В конце июля ГФС заявила о попытках некоторых субъектов хозяйствования дискредитировать работу системы регистрации рисковых налоговых накладных.
Обнаружено около 10 компаний, которые за короткий промежуток времени загружали в систему фиктивные налоговые накладные, с целью нарушить работу системы, они были заблокированы системой.
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