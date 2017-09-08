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Кабмин отозвал из Рады законопроект о введении накопительной пенсионной системы
Кабинет Министров отозвал из Верховной Рады законопроект №4608 о введении накопительной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования и единых принципов начисления пенсий.
Об этом свидетельствуют данные на странице соответствующего законопроекта на сайте Рады, передают Українські Новини.
Данный законопроект был зарегистрирован в парламенте 6 мая 2016 года.
Среди прочего документом предлагалось ввести накопительную систему пенсионного страхования по накопительным профессиональным пенсионным программам для отдельных категорий лиц в возрасте моложе 35 лет, из числа занятых на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда, а также независимо от возраста - для государственных служащих.
Согласно законопроекту, с 1 июля 2018 года предусматривалось начало уплаты работодателем страховых взносов в накопительную систему пенсионного страхования по накопительным профессиональными пенсионными программами, в пользу работников, имеющих право на назначение пенсии за выслугу лет.
Как сообщали Українські Новини, комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения рекомендует парламенту принять законопроект №6614 о пенсионной реформе и предусмотреть внедрение накопительного уровня пенсионной системы с 1 января 2019 года.
Представитель Кабмина в Раде депутат Вадим Денисенко (фракция "Блок Петра Порошенко") прогнозирует рассмотрение парламентом пенсионной реформы 21 сентября.
По состоянию на 4 сентября Кабмин отозвал из Рады 56 правительственных законопроектов.
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