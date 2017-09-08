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Объем переплат по налогу на прибыль с начала года сократился более чем на 20% до 14,4 млрд гривен, - ГФС
15:24 08.09.2017 |
Государственная фискальная служба заявляет, что объем переплат по налогу на прибыль с начала года сократился более чем на 20% до 14,4 млрд гривен.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГФС, передают Українські Новини.
ГФС заявляет о положительной динамике как по администрированию налога на прибыль, так и по возвращению бизнесу переплат по этому налогу прошлых периодов.
Отмечается, что в 1-м квартале 2016 года плательщиками было задекларировано 13,8 млрд гривен налога на прибыль, а в 1-м квартале 2017 года этот показатель составил уже 20,2 млрд гривен.
Во 2-м квартале 2017 года плательщики задекларировали 17,9 млрд гривен налога на прибыль, соответствующий показатель прошлого года составлял 13,1 млрд гривен.
Кроме того, что касается переплат по налогу на прибыль, то с начала года их объем сократился более чем на 20%.
Так, в январе сумма переплат составила 18,3 млрд гривен, по состоянию на 1 июня текущего года - 17,3 млрд гривен, а по состоянию на 1 сентября она сократилась еще почти на 3 млрд гривен - до 14,4 млрд гривен.
И.о председателя ГФС Мирослав Продан сообщил представителям бизнеса, что ГФС инициирует перед Минфином разовое погашение всем субъектам хозяйствования переплат по налогу на прибыль.
Для этого необходимо предусмотреть соответствующие средства в законе о бюджете на 2018 год.
Как сообщали Українські Новини, в начале августа Кабинет Министров утвердил форму упрощенной налоговой декларации о налоге на прибыль предприятий, которые облагаются налогом по нулевой ставке.
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